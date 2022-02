Nico Occhiato y Emily Lucius: fuertes rumores de romance

Nico Occhiato y Emily Lucius, entre los dos, suman tres millones y medio de seguidores. Por eso, su supuesto romance, está a punto de convertirse en una bomba mediática.

El primer indicio lo tiró la hermana de la influencer, Belu Lucius. En un video comentó que había visto "algo" en las historias de Emily Lucius, quien estaba saliendo con alguien, y le preguntaba a Juariu cómo es que ella no lo había notado. Enseguida, la detective de los famosos, comenzó a investigar y lanzó la sospecha de que la notera de "Recreo" (América), estaba saliendo con Nico Ochiato.

Nico Occhiato y Emily Lucius: las sospechas

"Creo que tengo un nuevo romance", escribió Juariu en sus Historias de Instagram. Luego de mostrar el video de Belu Lucius, la participante de MasterChef Celebrity 3 contó que sus sospechas apuntaban a un romance de Emily Lucius con Nico Ochiato. "Ellos se mostraron en la playa estos días como re amigos todos con Nico, Naty, etc.", contó Juariu. Después mostró que ella lo sigue a él pero no al revés. "Es un clásico diría que un modus operandi de él de no seguir con quién está así que... para mí...", lanzó la periodista.

Por su parte, Belu Lucius contó en sus Historias que Juariu le había mandado un nombre (sin contar cuál era) y su hermana Emily Lucius se reía.

Fuente: caras.perfil.com