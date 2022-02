«Credibilidad»: Julio Cobos cuestionó la renuncia de Máximo Kirchner y estallaron las redes por la 125

Tras la sorpresiva carta de Máximo Kirchner anunciando su renuncia a la presidencia de la bancada del Frente de Todos, las repercusiones no paran de llegar. Esta vez, el ex vicepresidente y actual diputado por Juntos por el Cambio, Julio Cobos, se expresó contra la decisión del presidente del PJ bonaerense. Al mendocino las respuestas en redes no tardaron en aparecerle y su pasado salió a reflote.

«Como sucedió luego de las PASO, las internas del oficialismo impactan en el gobierno de nuestro país. En este caso es peor: lesiona la autoridad presidencial y quita credibilidad y estabilidad», comienza en un hilo de tres tweets el diputado. «Por el bien de Argentina pedimos responsabilidad a todos los sectores del oficialismo», sigue.

Una de las razones por las que los cuestionamientos le llegaron rápido a Cobos fue su recordado episodio en el medio de las tensiones con el campo y primer gobierno de Cristina Kirchner. «Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo», expresaba el vicepresidente de aquel entonces votaba en contra de su propio gobierno. Cobos ponía en jaque el primer mandato de CFK, que hacía un año estaba al frente del país y llegó hasta evaluar una posible renuncia y dejar sin cabeza al país.

Con varios pedidos de «coherencia» las redes sociales acorralaron a Julio Cobos y le recordaron de varias maneras su «voto no positivo». En aquel entonces, el actual diputado, que ahora reclama no «lesionar la autoridad presidencial», hizo que al día siguiente de la votación Cristina Kirchner quiera renunciar a la presidencia de la Nación. Fue el mismo Alberto Fernández quién debió convencer a CFK de quedarse en el cargo, en ese momento era su Jefe de Gabinete.

«Gobernar es asumir responsabilidades para el presente y para el futuro. El acuerdo con el FMI es algo de largo plazo y eso debemos contemplarlo», expresa en su hilo de tweets. «Nuestra posición debe ir más allá de las decisiones que tome el presidente del bloque y lo que diga o deje de decir Cristina Fernández», continúa el exgobernador de Mendoza entre pedidos de los tuiteros por una respuesta a cómo terminó el su vicepresidencia con CFK.

Algunos recurrieron al humor para contestarle a Cobos, o quizás el sarcasmo. En respuesta al ex vicepresidente uno le dice que Máximo se debería haber quedado y luego decir «mi voto es no positivo». «Nuestra responsabilidad trasciende el ahora y las internas del oficialismo; lo prioritario es aportar soluciones duraderas.», prosigue en su hilo. Y finaliza diciendo: «La evaluación que debemos hacer dentro de la UCR y en nuestro espacio es si el acuerdo logrado resulta conveniente o no a los intereses de nuestro país».

Con información de www.elintransigente.com