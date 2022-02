El Congreso no apoyaría el acuerdo con el FMI: qué legisladores están en contra

Siguen las grietas en la bancada oficialista y ahora comienza a peligrar el acuerdo con el FMI. Luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Frente de Todos, varios del núcleo duro comenzaron a expresarse en contra del entendimiento y no lo acompañarían en el Congreso. Lo cerrado el pasado viernes entre el gobierno y el Fondo está en tela de juicio y podría no aprobarse.

Desde la publicación de la carta de Máximo, comenzaron a aparecer declaraciones claramente en contra del acuerdo. Además, no solo eso, legisladores oficialistas dijeron que no votarán lo entendido entre el FMI y el Gobierno. Otros comenzaron a expresar sus dudas y dijeron que lucharían por cambios para poder aprobarlo. La cifra podría extenderse a 30 diputados de la bancada del Frente de Todos, si esto se suma a la oposición, no se aprueba el acuerdo.

Los bloques que ya se expresaron

Son dos bloques que integran la coalición oficialista que ya decidieron no apoyar el acuerdo en el Congreso de la Nación. El primero fue el Frente Patria Grande en apoyar a Máximo Kirchner en su decisión por medio de un comunicado. «Compartimos sus observaciones críticas y preocupación sobre el entendimiento alcanzado con el FMI, que hacemos nuestras», expresan desde el espacio referenciado con Juan Grabois.

Integrado por tres legisladores, estos ya decidieron no votar el acuerdo cuando este llegue al reciento. Las partes son: el economista Itaí Hagman, el dirigente villero Federico Fagioli y la proveniente del movimiento cartonero Natalia Zaracho.

Otros detractores son los integrantes del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). Estos se expresaron por Twitter por medio de un comunicado. «Siempre hemos planteado que esa deuda es una estafa», expresan siendo duros contra el acuerdo que realizó Macri en su momento y ahora Alberto.

El bloque que integran Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa y la dirigente comunista, Lía Verónica Caliva declararon: «Seguiremos en las calles, sin equivocar el blanco». Además, se expresaron contra el entendimiento actual diciendo que «no hay buenos acuerdos con el FMI».

Qué pasará con La Cámpora

El bloque que encabeza Máximo Kirchner y partido que integra desde su concepción está integrado por unos 16 legisladores. Estos que aún no se han expresado, se espera que su reacción sea la misma que tuvieron el hijo de la vicepresidente y Cecilia Moreau, la segunda en la jefatura de la banca. Ambos, decidieron no estar de acuerdo con el Gobierno y ahora pone en duda al resto de los camporistas.

Si estos siguen las decisiones de estos dos dirigentes, habrá casi 30 legisladores que no acompañarán el acuerdo con el Fondo. Solo se cuentan a los del oficialismo, si se suman los de la oposición el entendimiento no tendrá aprobación dentro de la Cámara de Diputados. Aunque se deberá aguardar la decisión definitiva de Juntos por el Cambio que aguarda a que Cristina Kirchner se exprese.

Otros que expresaron resistencia pero que están en posición de negociación son Leopoldo Moreau y Hugo Yasky. “Es su responsabilidad, porque vino liquidando las divisas desde el inicio de su gestión innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando todavía no había acuerdo”, remarcó el ex alfonsinista sobre las responsabilidades de Guzmán.

