El principio de acuerdo con el FMI no es garantía de nada: qué desafíos enfrenta el Gobierno, según PwC

Los ecos del anuncio del entendimiento entre el Gobierno y el FMI para llegar un acuerdo para el pago de la deuda con el organismo internacional por unos u$s45.000 millones, generan opiniones en todos los niveles y sectores.

Un informe de la filial argentina de PwC, una de las cuatro consultoras y auditoras más grandes del mundo, sentencia que "aún con acuerdo, los desafíos son enormes" para el país.

"La inflación, escasez de divisas y cómo fortalecer la estructura productiva para que no sea dependiente del factor climático, son cuestiones que son independientes y van más allá de un compromiso con el organismo multinacional", advierte José María Segura, economista jefe de PwC Argentina.

Para agregar que, como ya se ha probado en contadas ocasiones, "el Fondo no nos librará de nuestra responsabilidad en resolver los problemas de nuestra economía".

Por eso, sostiene que alcanzar un acuerdo puede servir para "evitar que la economía colapse y facilitar el proceso de transición y ordenamiento de las variables económicas. Si no, sólo servirá para dilatar lo inevitable", alerta Segura.

En este contexto, el economista menciona que el anuncio del Gobierno y el FMI se produjo el día en que vencía un pago de poco más de u$s700 millones en concepto de intereses.

"Acudir a las exiguas reservas del Banco Central para su pago, sin un acuerdo sobre los posteriores vencimientos, hubiera implicado lisa y llanamente su dilapidación", opina el experto.

Por lo que al arribarse a un entendimiento, considera que se sientan las bases de un acuerdo, cuyos detalles resta conocer, que permitirá evitar desembolsos de capital e intereses por los próximos dos años.

"La dilación de las definiciones había impactado de manera temprana en los mercados financieros. El riesgo país alcanzó los valores más altos desde la reestructuración de deuda llevada a cabo en agosto de 2020, y los tipos de cambio alternativos se consolidaron con brechas por encima del 100% respecto del oficial", enumera Segura.

Y agrega: "Empero, la primera reacción post anuncio fue de reversión y habrá que esperar los detalles del acuerdo para ver si la mejora en los mercados se consolida o si es de carácter transitoria".

Desafíos a considerar

En este sentido, afirma que no debe perderse de vista que el año que recién comienza presenta un contexto internacional "más adverso" respecto de aquel del año pasado.

Es decir, por un lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) se prepara para iniciar un ascenso de las tasas de interés con el fin de contener la suba de la inflación, que probablemente le quite liquidez al mercado y genere cierta reversión de los flujos de capitales de los emergentes.

Por otra parte, destaca Segura la tensión entre Rusia y Ucrania, que "vuelve a elevar la incertidumbre a nivel global, tras haber comenzado a ceder los efectos más adversos de la pandemia".

En cuanto a lo doméstico, menciona el experto que, si bien la economía argentina viene de un 2021 donde el crecimiento habría recuperado lo perdido durante la pandemia, excediendo los pronósticos de principios de año, "podría encontrar dificultades para continuar por esa senda" durante el año actual.

Al respecto, argumenta que por la gran sequía traída por La Niña, seguido de lluvias con anegamiento de zonas productivas, las estimaciones de cosecha de soja y maíz se han reducido en, aproximadamente, 9 y 8 millones de toneladas, respectivamente. Aunque podrían incrementarse si las condiciones climáticas se mantienen.

"La contracara vendría por el lado de los precios de los commodities, que si bien estarían por debajo de los niveles de 2021, permanecerían elevados respecto de su pasado reciente. En parte, ocasionado por la menor oferta no sólo de Argentina, sino también de Brasil, quien enfrenta los mismos desafíos climáticos que nuestro país", grafica Segura.

No obstante, condiciona que lo más probable es que "el efecto precios no compense el efecto en las cantidades y, por ende, la consecuencia directa sea menos ingresos de divisas vía exportaciones y menores recursos fiscales para el Tesoro, en un año en que no contará con el ingreso extraordinario del impuesto a la riqueza".

Respecto al Covid 19, con esquemas de vacunación avanzados y una variante menos agresiva, sostiene que el nivel de incertidumbre "ha sido menor". Aunque, destaca el experto, esto ha traído un alto ausentismo laboral, que, en caso de perdurar, "podrá impactar en el resultado de la actividad" durante el primer trimestre del año.

En resumen, Segura opina que "está claro que llegar a un entendimiento con el FMI era de carácter necesario, para que nuestro país no se viera frente a un escenario interno altamente disruptivo y con final incierto".

Y, más allá de la calma que trajo el anuncio a las variables financieras, advierte que aún "no está libre de interrogantes y mucho deberá definirse" para que reduzca la incertidumbre y ayude a estabilizar la economía.

Cabe recordar que el entendimiento anunciado incluye un recorte del déficit fiscal superior al del año pasado, y una asistencia al Tesoro por parte del Banco Central mucho menor.

También propone tasas de interés reales positivas, "lo cual es bienvenido, pero no hay que olvidar el efecto de éstas sobre el déficit cuasi fiscal. Habrá que ver entonces cómo se proponen tales correcciones, en un año en el cual tanto el contexto internacional como el local no parecerían jugar a favor", detalla Segura.

Sobre todo, remarca que la generación de ingresos fiscales "no parecería contar con algunos de los factores benéficos que en 2021 tuvieron un carácter extraordinario y facilitaron su desempeño".-

* Para www.iprofesional.com