El acuerdo con el FMI divide posturas en Juntos por el Cambio, que aún no definió su estrategia para el Congreso

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados no sólo desató una nueva crisis política dentro del oficialismo, también reavivó tensiones dentro de Juntos por el Cambio en torno a la postura que debe asumir la oposición frente al acuerdo con el FMI.

Mientras el equipo del Ministerio de Economía termina de ultimar los detalles del memorando de entendimiento con el staff del organismo, la oposición criticó en duros términos la actitud del líder de La Cámpora, a quien calificó de “inmaduro e irresponsable”.

A través de un comunicado, Máximo Kirchner explicó que dejaba su rol parlamentario porque “no comparte la estrategia y mucho menos los resultados” de la negociación que encabezó Martín Guzmán. Tanto en la Casa Rosada como en las filas de Juntos por el Cambio interpretaron sus palabras como un anticipo de que no votará a favor del entendimiento cuando pase por el Congreso.

Ante este posible escenario, los votos de Juntos por el Cambio serán esenciales para que el acuerdo no naufrague. Si el oficialismo no cuenta con el respaldo de todo su bloque -estiman que unos 20 diputados comparten la visión de Kirchner- no alcanzaría con los diputados provinciales para poder aprobar el proyecto. Por lo tanto, la oposición verá reducido su margen de maniobra: un rechazo de plano haría caer el proyecto.

Algunos referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, reclaman desde hace meses que Cristina Kirchner declare públicamente si apoya el acuerdo negociado por Alberto Fernández. En esa línea, ahora que Maximo Kirchner hizo público su rechazo desde el sector de los “halcones” -principalmente dentro del PRO- ya proponen una estrategia para no “quedar pegados” con un acuerdo que ni siquiera todo el Frente de Todos apoya: “Si La Cámpora no vota a favor hay que dar el quórum pero abstenerse o votar en contra”.

Por su parte, la postura mayoritaria dentro del PRO, la CC y la UCR es la “buena predisposición” a apoyar el acuerdo, dado que “evita el mal mayor, que es el default”. “No hay que mirar a Cristina, tenemos que decidir lo que sea mejor para el país”, explicó a Infobae un hombre del radicalismo.

Desde la bancada de la CC también se diferenciaron de los “duros” y deslizaron críticas en otro sentido: “No creo que sea bueno votar como Máximo Kirchner. Juntos tendrá una posición de mayor responsabilidad y puede demostrar que está a la altura de las circunstancias para volver a gobernar la Argentina”, detallaron.

A pesar de las diferencias internas, todo el arco opositor coincide en que “todavía falta mucho” e insiste en que primero hay que conocer en profundidad la “letra chica” del memorando de entendimiento. También resta ver si ante la falta de apoyo oficialista la Casa Rosada no termina optando por alguna alternativa, como -según trascendió-reglamentar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, para que el Ejecutivo recupere facultades sobre la negociación de la deuda externa que ahora pertenecen al Congreso.

Por otro lado, en la oposición descartan la posibilidad de impulsar enmiendas en el acuerdo que ya negoció Guzmán. “El FMI acordó con el Gobierno, nosotros apoyamos o rechazamos, pero es imposible imponer cambios porque no está la presente la contraparte”, detallaron, en sintonía con lo que explicó ayer Sergio Massa a la salida de la Quinta de Olivos.

Por lo pronto, la semana que viene, el 9 de febrero, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tendrá un encuentro presencial donde comenzará a definir una estrategia. “Se va a debatir pero es difícil que ya se defina una postura”, señalaron a Infobae, aunque por la importancia del tema estiman que lo mejor sería llegar a una posición consensuada entre todos los miembros de la coalición opositora.

* Para www.infobae.com