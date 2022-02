Juntos por el Cambio estudia abstenerse en el Congreso si el Frente de Todos vota dividido el acuerdo con el FMI

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles para analizar una postura unificada ante el acuerdo que anunció el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la previa a que se envíe el proyecto de ley al Congreso de la Nación.

El encuentro, que duró casi dos horas, tuvo dos ejes centrales: el análisis de la coyuntura política y el acuerdo con el Fondo Monetario y el Consejo de la Magistratura.

Respecto del Consejo de la Magistratura, los dirigentes opositores debatieron sobre todas las iniciativas que hay en el Congreso y definieron que en las últimas horas de hoy o las primeras de mañana se difundirá un documento en el que se expondrá un proyecto unificado de los dos interbloques de Juntos por el Cambio. Contendrá 9 puntos respecto de lo que entiende la coalición opositora tiene que ser la conformación del órgano constitucional

Pero el plato fuerte fue la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que sacó a la luz nuevamente las diferencias en el seno de la coalición opositora y, en especial, entre algunos de los jugadores de peso que miran hacia el 2023.

El primero de los cruces lo protagonizaron el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien nuevamente le apuntó a su par del PRO, Patricia Bullrich, que no participó del zoom porque estaba viajando a Mendoza. El gobernador jujeño espetó que la ex ministra de Seguridad adelanta posiciones “tajantes” en los medios en nombre de Juntos por el Cambio. “No es la dueña de JxC”, aseguran que dijo Morales respecto de Bullrich, quien ayer dijo que no iban a acompañar el entendimiento con el FMI si el cristinismo no lo apoyaba.

Según explicó Morales en el encuentro, la crítica a Bullrich apunta a “cuestiones metodológicas de operaciones mediáticas. Ella va a los medios e instala temas que no son los acordados y se pone como la dueña. No nos va a llevar como burro a Bolivia, a los chicotazos” dijo el gobernador de Jujuy en relación al accionar de la titular del PRO.

Bullrich no participó del zoom pero, obviamente, se enteró de los dichos de Morales y desde Mendoza envió un mensaje. Según explicaron fuentes del entorno de la presidenta del PRO explicaron que Bullrich mantiene su posición y que aseguró que “tajante hay que ser con un gobierno que quiere que nosotros votemos y ellos no. Tontos no”

Parte de la molestia del resto de los socios partía de la base de que el Zoom de hoy era para discutir una posición sobre el Consejo de la Magistratura y Bullrich había dicho en los medios que era por el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner.

El segundo cruce fue entre Mauricio Macri y el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. El ex presidente también se mostró “duro” respecto de no acompañar el acuerdo y dijo que el ajuste que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán, “no es creíble”. La respuesta del legislador de la Coalición Cívica llegó a los pocos minutos y señaló que debían “actuar con responsabilidad”.

Aunque el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anticipado que iban a tener una posición unificada al término del encuentro, en el caso del acuerdo con el Fondo sólo hubo consenso en que debe ser discutido en el Congreso. Sin embargo, no hubo unanimidad sobre la posición que debe tomar el interbloque, por lo que sobrevuela la idea de abstenerse si el oficialismo vota dividido.

Parte del enojo de la Coalición Cívica tiene que ver con esta posición porque aseguran que las posturas del PRO “van en contra de lo que se había acordado”. Los radicales y la Coalición Cívica señalaron que “no hay que mirar lo que hace Cristina Kirchner, sino que hay que ser responsables”.

Parte de esta discusión se buscará saldar el próximo 10 de febrero en una nueva reunión de la Mesa Nacional pero que esta vez será presencial y que en el temario estará la definición de que posición tendrá Juntos por el Cambio respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Horas más tarde JxC emitió un comunicado en donde señala que la Mesa Nacional “ratificó la importancia” de lograr un acuerdo que conduzca a una solución al tema de la deuda pero donde también “reclamó responsabilidad al oficialismo. Un posible default sería perjudicial para el país”.

Un detalle no menor y que tiene que ver con parte de la discusión que se vivió hoy en la reunión virtual es que el comunicado señala que “como se señaló en la última reunión de esta Mesa, JxC estudiará los detalles de la solución alcanzada una vez que se haya conocido una carta de intención entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y se evaluará en el Congreso, como lo establece la ley”. De esta manera, se abre un paréntesis, por lo menos hasta la próxima reunión de la Mesa para definir cuál será la postura a tomar.

“Son momentos en los que se requiere la máxima responsabilidad por parte de todos los actores, en especial de aquellos que pertenecen a la alianza a cargo del Gobierno”, cierra el escueto comunicado.

El encuentro, que fue el primero del 2022 y se realizó de manera virtual, contó con la presencia de los presidentes de tres de los cuatro partidos que componen JxC: Gerardo Morales (UCR); Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La única ausente fue Patricia Bullrich (PRO). A este grupo se le sumó las autoridades de los bloques en Diputados y en el Senado: Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, además de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

