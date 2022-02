Reimpulsar el consumo y controlar la inflación: la doble estrategia del Gobierno

El Gobierno puso en marcha esta semana una renovada estrategia en busca de mantener el impulso del consumo, al tiempo que intenta que no se escape la inflación. Una tarea difícil, dado que febrero llegó con nuevos aumentos de impacto directo en el bolsillo y se sumó también la suba de las naftas.

Como anticipó Ámbito, el Gobierno Nacional renovó el acuerdo con frigoríficos y supermercados para la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna en todo el país, a precios acordados y accesibles para el mercado interno.

Este miércoles, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo una serie de reuniones con representantes de supermercados, mayoristas y comercios de proximidad con el objetivo de conformar una canasta de 100 productos para implementar el programa Precios Cuidados en los comercios de menor escala de todo el país.

De los encuentros también participaron la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se informó esta tarde.

Como parte de la evaluación de la implementación del programa +Precios Cuidados, el secretario advirtió en las reuniones que "en febrero se van a intensificar las inspecciones para fiscalizar el correcto uso de la señalética y el cumplimiento del abastecimiento y de los precios acordados".

En ese contexto de análisis del primer mes de implementación de la nueva etapa del programa, uno de los puntos destacados que se trataron en los encuentros fue armar una mesa de trabajo para empezar a consensuar una canasta de más de 100 productos, que surjan de la lista de +Precios Cuidados.

En este caso se buscará acordar valores diferenciales para los comercios de cercanía con una sola boca de expendio, "que reconozca márgenes de ganancia que permitan mantener la rentabilidad", se explicó.

En la próxima semana se retomarán las reuniones de esta mesa, en las que se trabajará sobre la lista de productos que los almaceneros, supermercados y autoservicios se comprometieron a confeccionar a partir de los 1.321 productos que conforman la canasta de +Precios Cuidados.

También las empresas productoras, mayoristas y distribuidores se sumarán a la confección de esta canasta y la definición de sus precios.

“Queremos extender el programa a la mayor cantidad de bocas de comercialización posibles. Buscamos llegar a un acuerdo con los comercios de proximidad, vamos a tratar de consensuar un número de productos menor al programa de las grandes cadenas, acorde al tamaño del comercio, que los autoservicios y almacenes van a tener que ofertar al precio acordado con la secretaría", remarcó Feletti.

Además, el funcionario agregó que esta iniciativa también "es una demanda en el interior del país, que nos piden que intercedamos en la relación entre mayoristas y comercios de proximidad”.

En ese sentido, durante la mesa de trabajo con representantes de almacenes y autoservicios, se trabajó sobre la confección de la posible lista con los productos que integrarían la canasta y sobre cómo implementar el programa y mantener la competitividad.

Además, se analizó la posibilidad de sumar productos regionales trabajando con cada provincia para sumar pymes locales al programa.

“La canasta de +Precios Cuidados está funcionando, lo que queremos es ampliar la oferta en más bocas de comercialización y en eso ustedes son claves. Nuestra política es asegurar y consolidar la canasta. Queremos que el comercio de proximidad también pueda ser parte de los beneficios del programa”, les aseguró el secretario.

Estos encuentros se suman a la reunión que se realizó ayer con las autoridades de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) para evaluar el funcionamiento de +Precios Cuidados durante el primer mes desde su relanzamiento.

En dicha reunión, los supermercadistas manifestaron su apoyo al programa y destacaron que los productos que lo integran son los más buscados por los consumidores debido a su calidad y precio accesible.

En las dos reuniones que se realizaron hoy estuvieron de manera virtual y presencial Gustavo Marcantonio de Micropack; Claudia Rueda y Mariano Casa de Vitall; Luciano Roveda de Makro; Matías Moltalvan de Yaguar; Diego Molaro de Diarco; Juan Manuel Fera de Maxiconsumo S.A y Lionel Muñoz de Parodi.

También participaron Alejandro Savore (presidente) de la Federación de Entidades de Almaceneros, Minoristas, Autoservicios Alimenticios y Afines de la Provincia de Buenos Aires; Ricardo Alberto Zorzon presidente de CAS; Pedro Oroz, administrador de CAS y FASA, Victor Palpacelli, presidente de FASA; Maria Gabriela Jaureguizar, Juan Darío Milito de Rosario, Yolanda Durand y Denise Gornatti de la Cámara Argentina de Supermercados Chinos.

A comienzos de enero, el Gobierno acordó con un centenar de empresas una canasta de 1.300 productos de primera necesidad, entre bienes de almacén, limpieza, e higiene personal, para que “sirva de ancla a la inflación”, según dijo Feletti.

Precios Cuidados

En tanto, la Secretaría de Comercio Interior puso en marcha esta semana una nueva etapa del programa Ahora 12, con financiación en tres, seis, 12, 18 y hasta 24 cuotas, con modificaciones en las tasas de interés y sin cambios en los rubros incluidos.

Entre las modificaciones se destaca la supresión del plan de 30 cuotas y los incrementos de los topes de las operaciones alcanzadas por el programa en el caso de las motos (de $ 250.000 a $ 300.000) y de anteojos y lentes de contacto (de $ 15.000 a $ 20.000).

De esta forma, continuarán los planes de pago en tres, seis, 12, 18 y 24 cuotas, con una tasa nominal anual del 31% en los tres primeros y del 36% en los dos restantes.

Desde Desarrollo Productivo destacaron esta renovación mantiene todos los rubros previos y ofrece planes de financiación hasta en 24 cuotas con tasas de interés subsidiadas en productos de línea blanca que incluyen calefones, heladeras, congeladores, freezers, aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos, anafes, calefactores, estufas y termotanques.

También remarcaron que las 24 cuotas se pueden encontrar en muebles para el hogar; bicicletas; colchones; neumáticos; accesorios y repuestos automotores; computadoras, notebooks y tablets (de fabricación nacional); televisores y monitores; y pequeños electrodomésticos.

Del mismo modo, están disponibles para la compra de materiales y herramientas para la construcción como arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes y pisos de madera.

Por otra parte, destacaron que el rubro recientemente incorporado de elementos durables de cocina, que comprende productos como ollas, cacerolas, sartenes y planchas -todos de aluminio- se mantiene en el plan de 12 cuotas, al igual que los rubros de indumentaria y calzado, mientras que las bicicletas (inclusive eléctricas) continúan en los planes de tres, seis y 24 cuotas.

En el caso de los juguetes y juegos de mesa de fabricación nacional, los planes son de tres, seis, 12 y 18 cuotas.

Ahora 12: productos y cuotas:

Con el renovado programa Ahora 12 se puede comprar:

Elementos durables de cocina (12 cuotas)

Comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio

Kit para la conexión domiciliaria de agua y cloacas (24 cuotas)Línea blanca (12, 18, y 24 cuotas)

Aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

Televisores y monitores (12 ,18 y 24 cuotas)

Todos los modelos.

Pequeños electrodomésticos (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)

Pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras, tostadoras, entre otras.

Computadoras, notebooks y tabletas (12, 18 y 24 cuotas)

Todo tipo de computadoras, notebooks y tabletas.

Indumentaria (3, 6 y 12 cuotas)

Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir.

Calzado y marroquinería (3, 6 y 12 cuotas)

Calzado deportivo y no deportivo. Además incluye carteras, maletas, bolsos de mano, artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

Juguetes (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Juguetes y juegos de mesa de fabricación nacional.

Bicicletas (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)

Todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y sus piezas

Muebles (3, 6, 12 ,18 y 24 cuotas)

Muebles para el hogar.

Colchones (12, 18 y 24 cuotas)

Colchones y sommiers.

Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas)

Anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no supere los $20.000.

Materiales y herramientas para la construcción (12, 18 y 24 cuotas)

Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, y herramientas de trabajo, entre otros.

Maquinaria y herramientas (3 y 6 cuotas)

Taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestidos, soldadoras sistema TIG, soldadoras sistema MIG-MAG y morsas.

Motos (12 y 18 cuotas)

Comprende todas las motos cuyo precio final no supere los $300.000.

Neumáticos, accesorios y repuestos (12, 18 y 24 cuotas)

Para automotores y motos. Accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

Artefactos de iluminación (3 y 6 cuotas)

Todos los artefactos de iluminación incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED.

Turismo (6, 12 y 18 cuotas)

Pasajes en ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, todos servicios a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional.

Equipamiento médico (12 y 18 cuotas)

Electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental y elementos de esterilización producidos por PyMEs nacionales.

Perfumería (3 y 6 cuotas)

Productos de cosmética, cuidado personal y perfumes nacionales.

Libros (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Textos escolares y libros de impresión nacional.

Artículo de librería (3 y 6 cuotas)

Artículos escolares de librería como cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas

Instrumentos musicales (12 y 18 cuotas)

Todo tipo de instrumento musical.

Balnearios (3, 6 y 12 cuotas)Servicios de preparación para el deporte (3, 6, 12 y 18 cuotas)

Gimnasios.

Servicios educativos (3 y 6 cuotas)

Cursos de Idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incfluye escuelas ni universidades.

Servicios de cuidado personal (3 y 6 cuotas)

Peluquerías y centros de estética

Servicios de reparaciones (3 y 6 cuotas)

Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar.

Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas (3 y 6 cuotas)Servicios de instalación de alarmas (3 y 6 cuotas)

No comprende el aparato.

Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (3 y 6 cuotas)

Catering y fotografía.

