Acuerdo con el FMI: Fernanda Vallejos rompió el silencio y recrudeció la interna en el Frente de Todos

Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, criticó el preacuerdo con el FMI y lo consideró como un préstamo ilegal que no debería ser reconocido por el Gobierno actual. En ese sentido, apuntó contra Martin Guzmán por no proponer otra alternativa que no fuera «firmar cualquier cosa» con el Fondo. Vallejos insistió en rechazar la propuesta del oficialismo en el Congreso.

«Como dijo Néstor Kirchner en su momento, nos quieren hacer creer (el oficialismo y la oposición) que la única opción realista es no hacer nada nuevo y seguir haciendo lo viejo y ya sabemos a donde nos conduce», sostuvo la economista keynesiana en declaraciones a Radio Del Plata y agregó: «Ahora nos están exigiendo la legalización de una deuda a través del Congreso y que fue una estafa de Mauricio Macri del FMI.

«Nosotros hicimos una propuesta en una reunión con el Poder Ejecutivo y era lo que correspondía a mi juicio en defensa del patrimonio público. El prestamos ha sido una enorme estafa y tenemos mucha experiencia documentada en cómo son estos procesos de endeudamiento y vaciamiento y que es muy parecido a lo que está sucediendo ahora», fundamentó Vallejos admitiendo que desde el albertismo no escucharon su propuesta que era básicamente defaultear o lograr una quita de capitales.

Durante la charla en un momento, la economista criticó a Guzmán por la restructuración de la deuda con los inversores privados realizada hace dos años. «La reestructuración de la deuda en el 2020 estuvo dentro de los parámetros convencionales. La de Néstor en 2005 fue una reestructuración que rompió los moldes», remarcó Vallejos.

No es la primera vez, que la diputada del Frente de Todos critica la gestión oficialista. Luego de la derrota del kirchnerismo en las PASO legislativas del 2021, se filtraron audios de la dirigente política tildando de «ocupa» y de «hipócrita» al presidente Alberto Fernández. Sin embargo, no había sido el único al que dilapidó duramente.

En las grabaciones privadas que se habían filtrado el año pasado, la diputada destrató al actual ministro de Economía: «Hizo un presupuesto (en el 2021) donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Todos sabíamos que era una mentira (…) Cuando ocurrió lo obvio (la segunda ola) y hubo que endurecer las medidas de cuidado, en ese momento no hubo medidas económicas que acompañaran».

Con información de www.elintransigente.com