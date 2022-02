Duki sufrió un accidente en el baño y culpó a Emilia Mernes: “Me empujó”

Duki sorprendió a sus seguidores con una historia de Instagram que contó con la presencia de Emilia Mernes, su novia. Desde la cama, dijo que sufrió un accidente en el baño y la culpó a ella por lo sucedido

“Gente, hoy me estaba afeitando y esta bol... me empujó, miren lo que me hice”, pronunció entre risas mientras le hacía un primerísimo primer plano a los pequeños cortes que se hizo en la cara. La cantante desmintió haber sido la responsable del episodio.

“No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo”, contestó. “Me cortaste, decí la verdad. ¡Me duele! ¡Me duele!”, retrucó él desde la habitación del lugar donde se hospedan en Italia, el destino que eligieron para vacacionar. Los enamorados se divierten mucho interactuando con sus admiradores, que están pendientes de cada paso que dan.

Fuente: TN