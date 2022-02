Aníbal Fernández y Patricia Bullrich se cruzaron por el narcotráfico: mucho pase de factura pero cero soluciones

Tras la muerte de más de 20 personas a raíz del consumo de cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, se desató una polémica en torno a la política contra el narcotráfico. En este marco, se cruzaron en las redes sociales el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, y la ex titular de esa cartera y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Primó el pase de factura, pero carecieron las propuestas de solución al problema.

En declaraciones televisivas en la noche del viernes, Bullrich salió a responsabilizar a Fernández por el caso de la droga envenenada y el ingreso al país del fentanilo, al tiempo que le recordó la efedrina. Ante ello, la cartera nacional de Seguridad aludió a “las irresponsables y difamatorias declaraciones de la presidenta del PRO, que fiel a los valores de esa fuerza política no vacila en utilizar la muerte de ciudadanos argentinos para tratar de obtener ventajas politiqueras”.

“Basta con observar su ignorancia al confundir un precursor con un opioide cuando habla del fentanilo”, señaló el Ministerio a cargo de Fernández. Respecto a la efedrina, se indicó que “la intervención del equipo de Aníbal Fernández en el tema permitió detectar y dar por terminado el ingreso legal a nuestro país, disminuyendo de 20.450 kg/año en 2007 a 10 kg/año en 2014”.

El texto estuvo acompañado de un cuadro estadístico, que reflejó una fuerte caída del ingreso de efedrina desde 2009. “Estos datos están publicados en el Boletín oficial. La gestión del Ministro Aníbal Fernández clausuró, multó, cerró, decomisó, sacó todo del mercado y obligó a una resolución tripartita para que se extienda a nivel nacional y dar por terminado el tema de la efedrina”, insistió.

En ese sentido, Seguridad dijo que “Patricia Bullrich miente, como lo ha hecho su fuerza política desde su nacimiento, sin escrúpulos, pudor ni vergüenza, mientras el pueblo argentino sufre hoy las consecuencias de haber depositado su confianza en dirigentes sin moral”. Además, se sostuvo que durante 2021 las fuerzas federales “decomisaron precursores químicos que circulaban por el país sin la documentación respaldatoria, siendo una de las prioridades de este Ministerio, de acuerdo a la Ley 4073 de control y regulación de precursores químicos”.

El comunicado de la cartera fue acompañado por el propio Fernández a través de un hilo de nueve tweets, en donde el funcionario nacional trató a Bullrich de “boca sucia” luego de que la opositora lo apuntara de ser “el mismo ministro con el que entró la efedrina”, recordando así al precursor químico asociado al Triple Crimen de General Rodríguez ocurrido a mediados de 2008.

La reacción de la titular del partido amarillo no tardó en llegar. Y etiquetándolo en la red social del pajarito, publicó un cuadro que indica el “movimiento de importación de fentanilo y sustancias similares” entre 2015 y 2021, trabajo realizado por Softrade, que muestra que en los últimos dos años incrementó un 495% el precio de importación de esa sustancia y otras similares, las cuales, según Bullrich, “terminan en el narcotráfico”. “¿No le suena similar a lo que sucedió con la efedrina?”, volvió a arremeter la opositora.

Cruces van, cruces vienen. Los muchachos se entretienen, citando a la conocida canción de 2 Minutos. No obstante, la problemática sigue su curso y parece no tener fin. Para colmo, en lugar de velar por el bien de la sociedad llegando a un acuerdo, un consenso, siguen las chicanas y la politiquería, lo cual no soluciona ningún aspecto de la crítica situación que está atravesando no solo la provincia de Buenos Aires, sino distintos puntos de la Argentina.

Con información de www.elintransigente.com