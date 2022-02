Melconian: “El Gobierno entró en una etapa de durar y llegar”

“No hay chance de que a la micro le vaya bien si a la macro le va mal. Si la torta no crece estás redistribuyendo la miseria”, advirtió el economista Carlos Melconian sobre la actual situación de la Argentina. “Los países estables también tienen cimbronazos: se les escapa la energía, los commodities, tienen problemas de crecimiento. Lo primero que hay que hacer es estabiliza la macroeconomía; sin eso que no hay chance de salir de ´berretalandia´ en forma sustentable”, señaló este viernes en declaraciones a Radio Mitre.

El economista también habló sobre el encuentro del presidente Alberto Fernández con el presidente ruso Vladimir Putin. “El primero que no se cree lo que dice Alberto Fernández es Putin”, destacó. Según su opinión, los argentinos valoran más las buenas relaciones con los Estados Unidos que con Rusia. “Si hacés una encuesta en la calle y preguntás Estados Unidos o Rusia, te da 100 a cero”, estimó.

En el tema económico, Melconian advirtió que el Gobierno entró en una etapa de “durar y llegar” y que los temas que más importan a la sociedad —inflación, cloacas, el otro— solo se los atiende unos meses antes de las elecciones. “Le importa para ir a buscar el voto y decir quince minutos que le va a resolver. Una vez que eso pase, gane o pierda, entra en el síndrome de que le importa tres belines”, señaló.

También se refirió a las tarifas y los subsidios a la energía, uno de los temas clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI, del que todavía no se conoce la “letra chica”. “Si tenés que eliminar los subsidios te corre frío por la espalda porque es acumulativo de 2003 en adelante. Cuando un tipo del mundo mira gas, luz y transporte ve que hay un agujero. Que dos tercios de la factura la paga el Estado y un tercio la gente. Y dice el único país de la región que hace algo así. Y que antes de 2003 no se hacía. ¿Quién acostumbró a esto? ¿Con qué objetivo?”, se preguntó.

“En toda Europa hoy hay aumentos masivos de la energía por el precio internacional de la energía. Tienen que votarte una ayuda aumentando los precios en sus países de origen y te tiene que dar la guita para que vos sigas subsidiando. Dentro de este contexto, las personas que hacen una propuesta ahí les tiembla la mano cuando tienen que poner un número porque lo tiene que ver el Patria, lo tiene que ver el otro, porque no quiere quedar mal”, agregó.

“Revertir esta política le costó carísimo al otro gobierno. Es una batalla cultural que hay que darla”, señaló. Melconian también advirtió que son políticas que no se aplican en otros países. “No existe en el mundo de Putin. Los chinos siguieron con el régimen comunista pero le metieron capitalismo. Esto es básico, de salita roja de jardín de infantes”, dijo.

Por último, se refirió a las declaraciones de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, sobre el acuerdo con el FMI y la suba del precio de los alimentos. “Hay muchas cosas que tienen que sobreactuar. Pertenecen a un segmento que si no toman una actitud así tienen que dedicarse a otra cosa. Insto a todos los colegas de la profesión, que tenemos que ser colectivos, en aclararle las cosas a la clase política. Nuestra peor tarea como profesionales es ocultarles la verdad”, subrayó.

“¿Cuántos años hace que lidiamos con la batalla de los alimentos? En el mundo se escapa la inflación después de dos años de pandemia y les da 5% al año, no 60%. La Argentina supo tener años de estabilidad económica e inflación cero. Y los hoteles subían y bajaban, y había problemas de sequía, exportación de carne. Y todos esos procesos después se equilibran. No tenemos que buscar más originalidades a nuestros problemas. El tema central es no engañar más a la gente”, concluyó.

