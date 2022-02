Vacunación tercera dosis en Santa Fe: Abril es muy lejos Ministra, hay que trabajar las 24 horas

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, realizó este viernes una evaluación de la campaña de vacunación en la provincia. Dijo que por estas horas doce localidades, comenzaron a inocular a adolescentes de 12 a 17 años y que el lunes se ampliará ese plan en toda la provincia.

La funcionaria recordó que para la aplicación de la tercera dosis se requiere un intervalo de 120 días con relación a la segunda aplicación.

“Ahora quedan los chicos y las chicas de 12 a 17 a los que vamos a vacunar con Pfizer”, sostuvo.

Durante una conferencia de prensa realizada en el centro de vacunación que funciona en la ex Rural de la ciudad de Rosario, Martorano hizo hincapié en el éxito que presenta el programa de vacunación Covid en la provincia y actualizó las cifras de inoculados.

“El 34 por ciento de nuestra población recibió su tercera dosis. El ritmo es bueno y vamos a tener un febrero con muchas terceras dosis aplicadas y pensamos terminar esto en marzo o abril”, remarcó.

Martorano también fue consultada sobre el tiempo que deben esperar las personas que hayan tenido Covid en los últimos días antes de recibir la tercera dosis. “A partir del alta médica, la recomendación es esperar 90 días para colocarse el refuerzo. Eso tiene un motivo. La enfermedad nos deja con inmunidad por 90 días. De todas maneras, si alguien se coloca la vacuna antes de cumplir ese lapso, no tendrá inconvenientes. Antes, no es recomendable porque el cuerpo no está capacitado para generar los anticuerpos que pretendemos”.

La ministra de Salud confirmó que en estas horas también comenzó el proceso de descentralización de los centros de vacunación con el ingreso a escena de las empresas privadas en la ciudad del sur provincial.

“Vamos a empezar a vacunar en empresas de Rosario y de su zona de influencia. También lo haremos en Santa Fe y Rafaela. Buscamos lugares que tengan un promedio de mil empleados. Iremos a aplicar las dosis de refuerzo en los lugares de trabajo. También tendremos vacunas para quienes no hayan completado el esquema”, precisó.

En otro momento del contacto con los periodistas, la ministra fue consultada sobre cómo serán los protocolos a seguir en el comienzo de las clases a partir del 2 de marzo. “Lo número uno para arrancar con el programa de Aula Segura es la vacunación. En ese tema somos de los mejores vacunados en el país, porque desde el principio se tomó la decisión al comienzo de la campaña de priorizar a los docentes y así tener aulas seguras y presencialidad plena en la educación”.

“Tenemos el 96 por ciento de nuestros docentes con el esquema completo. Es un número altísimo. Además, ya superamos el 70 por ciento de los que se aplicaron el refuerzo. Además, un 68 por ciento de los menores de 3 a 11 años también tiene esquema completo y lo mismo en un 82 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años. Esos números son el pase que tenemos para el aula segura”, subrayó Martorano.

La titular de Salud agregó que, al incentivo de la campaña vacunatoria, en las escuelas se sumará la cuestión de la infraestructura. “Es decir, se trabajará en aulas que aseguren ventilación cruzada, en el uso de barbijo y en la presencia de bachas para el lavado de manos, alcohol y demás. Entiendo que vamos a comenzar con presencialidad, más allá de que la semana que viene hay reunión conjunta entre el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Educación para determinar detalles. La base es la vacunación y en eso estamos muy bien”.

