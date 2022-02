La abstención es el camino: Juntos por el cambio define su postura sobre el acuerdo con el FMI

En medio de las peleas internas en el gobierno de Alberto Fernández y luego de las declaraciones del Presidente ante su par ruso Vladimir Putin, Juntos por el Cambio quedó dividido. Por un lado, la UCR y la Coalición Cívica promueven un apoyo del bloque opositor al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. De el otro está el PRO, que no quiere apoyar hasta que el Gobierno no unifique su postura y exponga la letra chica del acuerdo con el staff del organismo.

Sin embargo, el escenario más posible hoy es un voto de «abstención» cuando el tema se debata en el recinto de la Cámara de Diputados. «Los radicales y la CC están mas por aprobar el acuerdo. En el PRO hay de todo. Si la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio quiere una votación única crece la chance de abstenerse. Pero falta más de un mes. Hay que ver qué firma el ministro de Economía, Martín Guzmán», señalaron en el canal A24.

El camino a la abstención

La postura más dura, en línea con el ex presidente Mauricio Macri, la tiene la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Para la exministra de Seguridad no hay posibilidades de acordar con el gobierno porque «no acuerda con sí mismo».

“La abstención es el escenario más posible, una gran posibilidad”, Cristian Ritondo. Quien coincide con la postura de Patricia Bullrich y también con parte de la UCR allegada a Mario Negri que es del ala más dura y contraria al Gobierno.

En rigor, la UCR y la Coalición Cívica (CC) quieren apoyar el acuerdo en la sesión en la que se debata el asunto. Para Juan Manuel López, el tema “se va a decidir cuando llegue la carta de intención del acuerdo con el FMI”. Sin embargo, del lado de Elisa Carrió dejaron abierta la posibilidad de un apoyo. “Queremos que Argentina tenga acuerdo. Si es razonable el acuerdo podemos llegar a votar a favor”, dicen en el bloque de la CC.

En medio de este debate, el ex presidente Mauricio Macri, hoy cercano a Patricia Bullrich, publicó una carta en la red social Facebook en la que señaló que Alberto Fernández “pone en riesgo el acuerdo con el FMI” por la “improvisación” al encontrarse con su par de Rusia, Vladimir Putin.

El ex presidente cuestionó severamente la decisión del Presidente de declararse “empecinado” en “dejar la dependencia del Fondo y de los Estados Unidos”, en lo que buscó ser un acercamiento al líder ruso y un gesto hacia La Cámpora que cuestiona el acuerdo con el FMI. En rigor, en Juntos por el Cambio comenzaron a temer un mal final para el acuerdo que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán.

También en la coalición opositora miran de cerca la evolución de la vida interna del Frente de Todos y la suerte del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. La oposición no daría el aval al acuerdo si el gobierno no se hacen cargo de ese aval. Sin embargo, la decisión es delicada. Muchos sectores económicos podrían reclamarle a la oposición un esfuerzo de cordura para respaldar el acuerdo y no dejar solo al Presidente, por cuanto si se cae el acuerdo podría ser el peor escenario y con serias consecuencias económicas.

Ante esta disyuntiva, gana terreno en Juntos por el Cambio la propuesta de la “abstención” en el recinto y así no apoyar el acuerdo con el FMI en el caso de que el Gobierno no unifique su apoyo frente al acuerdo. El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostienen que la Argentina tiene que tener el acuerdo con el FMI, más allá de lo que consideran una irresponsabilidad del kirchnerismo duro.

El propio jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, del ala dialoguista del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y muy vinculado a la diputada María Eugenia Vidal, enfrentado con Patricia Bullrich, sostiene que la abstención es una posibilidad muy concreta frente a este escenario.

Sin embargo, Ritondo y varios dirigentes del PRO de distintas corrientes señalan que hay que analizar, todavía, el acuerdo final de Guzmán con el FMI. Este que todavía no se conoce. El 10 de febrero próximo habrá una reunión plenaria de Juntos por el Cambio para definir el asunto. Es posible que todavía no se puedan dar definiciones porque es improbable que esté terminada la carta de intención con el Fondo.

