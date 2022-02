¿Vale contar los casos diarios de contagios cuando sabemos que es falso?

A diario los reportes de las carteras sanitarias provinciales y nacionales comunican las cifras de los casos del día en un marco en donde los números de contagios confirmados distan de ser los que efectivamente circulan en el país. Expertos hablan de enfocarse en las "tendencias epidemiológicas", sumado a reconocer el perfil de los internados en terapia.

Con este presente en el que los contagios de Covid se amesetaron luego de las cifras récord de mediados de enero, son los mismos responsables de los ministerios de Salud quienes afirman que el número de contagios por día no es el dato de mayor preponderancia para adoptar una u otra determinación. “Hoy no miramos el número de casos", declaró días atrás la ministra de Salud provincial Sonia Martorano.

Al respecto de esto, la infectóloga y exministra de Salud de la provincia Andrea Uboldi se expresó y afirmó que "decir 40.000 o 50.000 casos de Covid en un día ya no tiene sentido por la sencilla razón de que no es verdad que sean esos los números", a lo que agregó que "a esta altura de la pandemia lo que interesan son las tendencias".

Consultada por cómo podría pensarse un análisis eficaz de los datos epidemiológicos, Uboldi planteó: "Corresponde que la Dirección Nacional de Epidemiología vaya dando tendencias. Se hace una curva comparando el tiempo y la cantidad de casos, viendo en esas curvas si estamos en un nivel de brote, de alerta o de seguridad, pudiendo monitorear qué pasa. Al ciudadano común lo único que hay que decirle es si estamos por encima de la curva de contagios, estamos en una meseta o estamos abajo".

Esto fue lo mismo que había manifestado la ministra Martorano días atrás frente a la pandemia en Santa Fe y cómo se mostraba la curva: "Estamos claramente en una curva que se amesetó y empezó a descender. Miramos otros índices, como la ocupación de camas y la tasa de positividad. En el momento más álgido tuvimos un 75 por ciento, bajamos al 62 y ahora estamos en 57".

Perfil de los internados

"A esta altura lo que se tiene que saber es lo que difunde la Sati (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva) sobre el perfil de los internados para demostrar la efectividad de la vacuna en el mundo real", sostuvo Uboldi. Estos informes realizados por el organismo nacional muestran datos como cuántos de los que se internaron por Covid tenían la vacuna, los que la tenían en qué fecha se la aplicaron, qué vacuna les fue suministrada y qué características tienen las personas internadas.

"Sobre esto se debe establecer si eran mayores de 60 años, su género, volumen de niños internados y que comorbilidad tienen. A este grupo sí o sí se los debe hisopar porque se deben tomar conductas terapéuticas, distinguiendo por ejemplo si un paciente de 70 años que ingresa con una neumonía es positivo de Covid o no. Si distraigo al sistema de Salud con mucho hisopado a todo el mundo voy a provocar que se demore en tres o cuatro días en donde no se podrá priorizar a los pacientes", manifestó la infectóloga.

"Se desestimaron los hisopados por no tener capacidad operativa, lo cual está correcto porque no se puede obligar a los laboratorios y al personal de salud a testear a toda la gente que tendrá una evolución normal", continuó.

La importancia de la notificación clínica

"A esta altura, cuando está demostrado que la contagiosidad es alta pero que la gravedad o letalidad no lo es no tiene mucho sentido ir hacia casos nominalizados, no porque uno descrea la pandemia sino porque es la evolución natural de las epidemias o brotes", argumentó la pediatra acerca de las estrategias de registro de casos de Covid llevadas a cabo en la actualidad.

"Al sistema nacional de notificación ya no le importa tanto el nombre y apellido de las personas o entre sí, entonces ahí se plantea pasar a lo que se llama notificación agrupada, con lo que se deben contar casos semanales y cargarlos para poder marcar en la curva si se está en un momento de tranquilidad, en un momento de alerta, para poder seguir en qué parte del camino nos encontramos", continuó.

La especialista santafesina destacó la importancia de contar con las notificaciones de casos que se realizan por laboratorio y postuló a la notificación clínica para ser utilizada en esta etapa de la pandemia, donde cualquier médico podría diagnosticar como caso positivo a una persona con síntomas compatibles. "Esto simplifica el trabajo en un marco en donde el volumen de casos es tan grande que lleva muchísimo tiempo redactar cada ficha", afirmó Uboldi.

Con información de Uno Santa Fe