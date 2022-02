¿Más interna?: la advertencia de Leopoldo Moreau a sus compañeros del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI

El principio de acuerdo entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dividió al Frente de Todos a la mitad al punto tal que su presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, renunció. A pesar que desde el oficialismo digan que eso quedó atrás, Leopoldo Moreau advirtió a sus compañeros de partido sobre un detalle del pacto realizado con el organismo.

El diputado reiteró en Radio 10 que «falta mucho en términos políticos para discutir» al respecto y que «el diablo está en los detalles» del acuerdo con el Fondo. De esta manera, Moreau se pone de la vereda opuesta para su partido y exige la totalidad del entendimiento para poder evaluar el alcance de las negociaciones del presidente y definir su voto.

Sumado a esto, el dirigente reveló que «no hay ni una conversación con el staff técnico del Fondo» y esto refleja que aún falta bastante para poder alcanzar un acuerdo total. A pesar de esto, el diputado aclaró que «no hay manera de que se divida el Frente de Todos» más allá del cruce entre kirchnerismo y peronismo que hubo a lo largo de las últimas semanas.

Sobre este rumor de una posible ruptura del bloque por diferencias sobre el acuerdo con el organismo internacional denunció un «temor infundado» de parte de los medios y de la oposición, sector al cual le recriminó que dejaron un endeudamiento que compromete la economía del país. A su vez, esta causa generó «unión» en el oficialismo y a raíz de esto «No hay discusión o riesgo de fractura» por el alineamiento de ideologías.

Cabe recordar que el funcionario fue uno de los primeros en cuestionar el pacto con el FMI y aseguró que «el default no es el peor de los remedios» en caso de que el país no pueda pagar los vencimientos pactados para 2022 mientras que desde el Gobierno nacional trabajaron para poder aplazar estas cuotas y no quedar como deudores difíciles de cobrar ante el mundo.

Con estas declaraciones como disparador, diferentes alas del Frente de Todos se manifestaron a favor y en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por momentos, hubo cruces tan fuertes que se rumoreó que el entendimiento podría ser rechazado en la Cámara de Diputados por los votos en contra del partido mencionado.

Con información de www.elintransigente.com