Paula Chaves recordó a Jazmín De Grazia a 10 años de su muerte: “Se me aparece y viene a decirme cosas”

Tras conocerse en el reality “Super M”, el cual buscaba a la nueva top model del país, y realizar una promesa que las unió para siempre, Paula Chaves y Jazmin De Grazia crearon un lazo que las unió más allá de los premios y la fama que prometía el programa. Este sábado, la periodista recuerda con mucho cariño ya que se cumplen 10 años desde su fallecimiento.

Sin embargo, la presentadora de “Bake off Argentina” confesó que prefiere recordar a su amiga Jazmín De Grazia con alegría, y es por eso que prefiere honrar su memoria el día de su cumpleaños, y no el aniversario de su partida. El acontecimiento marcó profundamente su vida, lo cual repercutó en su vida personal y familiar.

La periodista comentó que su hija Filipa nació el mismo día que el cumpleaños de Jazmín. “Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, comentó rememorando el día que la menor nació en el Sanatorio de la Trinidad, el cual fue un acontecimiento muy particular.

Según lo que relató Paula Chaves, una amable enfermera la ayudó antes del parto y, cuando quiso saber su nombre, esta respondió que “Jazmín”. El hecho dejó helada tanto a la coductora como a su marido, Pedro Alfonso. “Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, expresó emocionada la celebridad.

“Pasan los años y eso se va calmando. Estoy en contacto con su familia, la recuerdo siempre con mucho amor. Sueño mucho con ella, sé que está bien”, expresó Paula Chaves durante una entrevista en un programa de radio.

Asimismo, comentó años atrás que seguía viendo a su amiga: “Sueño con ella mil veces. Como que se me aparece y viene a decirme cosas. Entonces, siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dijo que está bien’. Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa”

El trágico final de la modelo Jazmin De Grazia

Jazmín De Grazia fue hallada sin vida un 5 de febrero del 2012 por su novio. El trágico episodio ocurrió en el barrio de Recoleta, en pleno corazón de Buenos Aires.

Según registros, el deceso de la presentadora habría sido por una “asfixia por inmersión”. El hecho conmovió profundamente al mundo del espectáculo y a los seres cercanos de la joven.

