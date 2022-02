Droga en Santa Fe: Para el el gobierno de Perotti vale el "mal de muchos, consuelo de tontos"

El Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo este lunes que la problemática del narcotráfico en la provincia de Santa Fe tiene que tener un abordaje especial de parte de las autoridades nacionales.



Los dichos del funcionario provincial fueron previo a una reunión con jueces y fiscales federales de la jurisdicción de Santa Fe, Rosario, Rafaela y San Nicolás que fue fijada para analizar el contexto actual sobre la problemática de la venta y distribución de drogas en suelo santafesino.

“El tema del narcotráfico, si bien hace hincapié en Rosario y parecería que fuera el eje, me parece que esto es una cuestión nacional. Si no llamamos la atención a las autoridades, no alcanza con tener más gendarmes ni más autoridades”, dijo al respecto Somaglia y agregó: “El narcotráfico no es exclusivamente de Santa Fe”, señaló.

“Esto es un fenómeno nacional y como es así hay que abordarlo”, explicó el funcionario provincial en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de Casa de Gobierno en Rosario y en la que AIRE estuvo presente.

Somaglia también aprovechó la oportunidad para cuestionar el rol de la Justicia federal en torno al control de las prisiones domiciliarias, justamente a una semana de la boda narco de Ibarlucea, en la cual la novia, Brisa Milagros Leguizamón, debía cumplir un arresto domiciliario en su vivienda.

“Los controles en lo que refiera a las prisiones domiciliarias y en las que interviene la Justicia santafesina junto con el Ministerio de Seguridad están dando los resultados esperados”, explicó el Secretario de Justicia.

“Queremos que las autoridades federales nacionales tomen los recaudos que acá en Santa Fe tenemos”, concluyó.

Por último y con relación a la consulta sobre si existe una intencionalidad política en torno a la violencia originada a causa del narcotráfico, Somaglia concluyó con no existe ningún tipo de vinculación. “No creo que haya intencionalidad política con esto. Me parece que es más un movimiento empresario narcotraficante que tenga que ver con una cuestión política”, sentenció.

Fuente: Aire Digital