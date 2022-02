La contundente explicación de William Levy, protagonista de “Café con aroma de mujer”, sobre su decisión de no casarse

Café con aroma de mujer es una telenovela de la cadena RCN que llegó a Netflix e irrumpió fuertemente en la plataforma. Su protagonista, William Levy, se ganó fanáticos y fanáticas por todas partes del mundo.

Lo cierto es que Levy viene siendo noticia durante estas últimas semanas. De hecho, no solo está en boca de todos por su performance en Café con aroma de mujer, sino también por su vida personal y lo que está sucediendo bien lejos de las cámaras.

Desde el anuncio de su separación, el protagonista de la exitosa telenovela está dando que hablar por los rumores que circulan alrededor de la misma y de su estado amoroso actual. Cabe recordar que el pasado 31 de enero, Levy sorprendió al anunciar el fin de su relación con la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

“Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, publicó el actor en un posteo. Posteriormente, la publicación fue borrada y los fanáticos y fanáticas de Café con aroma de mujer y del actor se sorprendieron y se generaron todo tipo de versiones.

No quiere cadenas

En las redes sociales resurgieron unas declaraciones de Levy en el año 2019 sobre su vínculo con Gutiérrez. En diálogo con la revista People, Levy se refirió a la relación con la actriz mexicana.

“Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth”, señalaba Levy en aquel entonces. Sin embargo, sus declaraciones sobre el matrimonio dieron que hablar en ese tiempo, y volvieron a resurgir después de su separación.

Levy se definió a sí mismo como “una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre”. “No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes?”, reflexionó el actor.

A su vez, Levy remarcó que quiere estar en una relación porque “decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí”. Lo cierto es que el protagonista de Café con aroma de mujer sigue con su posición clara, ahora ya separado.

Fuente: la100.cienradios.com