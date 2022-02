Gerardo Morales volvió a criticar a Máximo K: "Todo lo que ha dicho tiene el aval de Cristina"

El presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió este martes que las críticas del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al acuerdo del Gobierno con el FMI tienen "el aval" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Me parece que Máximo no habla solo, me parece que todo lo que ha dicho tiene el aval de Cristina. La que comanda allí es ella", consideró.

Además, aprovechó para cuestionar "el silencio" de la expresidenta: "El silencio de ella no le ha hecho bien a la negociación, porque la negociación necesitaba un respaldo político, primero del Gobierno, del Frente de Todos, pero también de la oposición. Necesitaba una actitud razonable y racional de todas las fuerzas políticas. Primero que nadie, el Frente de Todos. Yo creo que está muy mal lo que han hecho", resaltó Morales.

En medio de la negociación interna entre los distintos espacios de Juntos por el Cambio por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó que cree que la oposición acompañará el proyecto que finalmente envíe el Gobierno.

"Yo creo que sí. Además hay un documento que nos precede, que es el documento que por unanimidad sacamos en Juntos por el Cambio cuando el gobierno nacional anunció el principio de acuerdo, y dijimos que era positivo porque evita el default, y que el ámbito para debatir la carta intención es el Congreso", consideró.

El jujeño expresó: "Así que hay unanimidad en Juntos por el Cambio en cuanto a que el default va a ser negativo para nuestra economía, y cuando golpea la economía los que pagan los platos rotos son los sectores más pobres. Por ahí hay algunas diferencias en cuanto a cuestiones tácticas. Pero en mi opinión lo que tenemos que hacer es dar quórum y no impedir que el Gobierno pueda tener un acuerdo con el Fondo Monetario y de ese modo evitar el default que nadie quiere".

"Juntos por el Cambio debe hacer lo que debe hacer, lo que considera correcto, mas allá de que Cristina, Máximo o La Cámpora estén en contra. Lo que es una actitud realmente irresponsable. Máximo parece estar frente a un trabajo práctico de Ciencia Política mas que a la realidad de la deuda que tenemos que resolver", resaltó.

Al evaluar el rol de La Cámpora, sostuvo: "Yo pensé que tenía la expectativa de ser una fuerza política, creo que esta posición de Máximo los pone como una fuerza testimonial, que está alejada en algunos puntos de lo que es la realidad económico, social y política del país".

"Así que conceptualmente no estoy de acuerdo con lo que hizo. Después, esa actitud de querer actuar de acuerdo a como actúen Máximo y Cristina puede poner en riesgo el acuerdo con el Fondo. Entonces, si tuviéramos esa actitud, estaríamos en contra de uno de los principios que por unanimidad aprobamos en Juntos por el Cambio, que es evitar el default como sea", agregó en declaraciones radiales.

Morales ya había criticado a Máximo Kirchner días atrás

"Lo que es grave para el Gobierno es que hay una fractura estructural planteada por La Cámpora, que ha demostrado ser una fuerza política testimonial. Máximo cree que estamos en los trabajos prácticos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas", había dicho el mandatario provincial, apuntando directamente contra el jefe de La Cámpora, la semana pasada.

Luego, argumentó que el cambiemismo debe alejarse de los chispazos oficialistas. "Juntos por el Cambio tiene que actuar al margen de esa situación. La actuación de Juntos por el Cambio tiene que ser independiente de las internas del Frente de Todos".

