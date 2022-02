Juan Martín del Potro rompió en llanto tras su regreso: “Posiblemente fue mi último partido”

Juan Martín del Potro cayó ante Federico Delbonis en su esperado regreso al tenis. Tras dos años y medio de parate, el tandilense perdió en primera ronda del Argentina Open. “Posiblemente fue mi último partido”, afirmó.

Tras el partido reflexionó: “Es un momento que no quería que llegue nunca, no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en dos años y medio para seguir”.

El tenista admitió hace pocos días que su retiro se acerca: la rodilla derecha lo tiene a maltraer hace mucho tiempo y no quiere sufrir más. Tras esta derrota, posiblemente no se presente en el ATP de Río de Janeiro, el que iba a ser su último torneo en su carrera.

Todas las frases de Juan Martín del Potro

“Le explicaba a mi entorno que a veces yo también puedo perder. A veces no tengo la fuerza que todos tienen para salir adelante. Creo que esta vez siento eso. Lo di todo”.

“Es un día que voy a recordar para toda mi vida”.

“Quería jugar. Durante 16 años este torneo lo veía por tele, no encontraba mejor oportunidad que venir a jugar a Buenos Aires. Y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar”.

“Cumplí todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil de lograr no es un trofeo, es el amor y el cariño de toda la gente. Creo que lo logré y me lo llevo en el corazón”.

Fuente: TN