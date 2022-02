El abrazo de Juan Martín Del Potro con su mamá, que lo vio jugar en cancha por primera vez

Juan Martín Del Potro vivió el martes por la noche un momento inolvidable para su legendaria carrera deportiva porque el que jugó ante Federico Delbonis en el ATP de Buenos Aires podría haber sido el último como profesional y porque contó por primera vez en 16 años con su mamá como espectadora.

Hacía ella, Elisabet Patricia Lucas, fue Delpo tras protagonizar su emotivo discurso final y se abrazaron durante largos segundos. “No encontraba mejor oportunidad que tener esta chance de jugar acá en Buenos Aires y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar”, destacó Juan Martín sobre el final de la noche en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La familia de Juan Martín Del Potro

El tenista y su entorno mantuvieron para la vida privada absoluto hermetismo a lo largo de la carrera deportiva del talentoso jugador. Su papá, Daniel Horacio Del Potro, fue quien se dedicó a manejar las finanzas del tenista a lo largo de los años. El hombre, de profesión veterinario, murió el 11 de enero de 2021, a los 63 años, luego de pasar largo tiempo internado tras someterse a una operación por un problema cardíaco.

Elisabet Patricia Lucas, la mamá de Delpo, nacida el 1 de diciembre de 1956, tiene 51 años y su oficio es la docencia. Si bien anoche vio jugar a su hijo por primera vez en un estadio, lo acompañó a lo largo de toda su vida.

“Mi papá y mi mamá hicieron todo para que yo viajara, plata que juntaban me la daban. Esa cultura de trabajo que ellos tienen siempre se aplicó durante mi carrera. Muchas veces había oportunidades para que viajen y mi mamá no quería faltar a la escuela para no dejar de dar clases, lo mismo mi papá con algún trabajo en el campo”, supo contar Delpo sobre los principales pilares de su vida.

Juan Martín es el segundo de los tres hijos del matrimonio de Daniel y Patricia. Guadalupe, la mayor de los tres, murió cuando Delpo tenía dos años, después de sufrir un accidente de tránsito en la localidad de Lobería, y a ella le dedicó cada uno de sus triunfos enviando un beso al cielo cada vez que lograba uno.

En el recuerdo quedó su mensaje posterior a la histórica conquista del US Open 2009: “Se lo dedico a los mismos de siempre, a los que estuvieron conmigo desde que gané mi primer torneo future, a mis amigos, a la gente que quiere lo mejor para mí, a mi familia y en especial a mi hermana que está en el cielo, es para ella todos mis partidos”.

Y Julieta Del Potro, la menor, también estuvo anoche junto a su mamá. Con ella Juan Martín tiene una relación estrecha y es su hermana una de las personas más especiales de su vida.

“Con Julieta tenemos una relación increíble. Con ella soy más afectivo que con mis padres; me sale más decirle te quiero o te extraño a mi hermana que a mis padres. Con ella hablo a diario y es una de las personas que más feliz se ponen cuando gano y que más triste se ponen cuando pasa algo injusto conmigo, y cuando sufre me genera un malestar insoportable. Ella es lo más lindo que hoy tengo en la vida, después de la pérdida que tuvimos hace muchos años (en referencia a su hermana mayor) y no se merece sufrir ni un poco. Trato de cuidarla y muchas cosas las hago pensando en ella, para que sea feliz”, dijo Delpo en una entrevista que le dio al diario La Nación en 2014.

La tragedia que marcó la vida de la familia Del Potro

La muerte de Guadalupe Del Potro, la hija mayor de la familia, tras un accidente de tránsito en Lobería a principios de 1990, golpeó con dureza. “Mi hermana Guadalupe para mí es muy importante. Le hago un regalo en cada partido, la señal de la cruz. Tengo recuerdos hermosos. A mi familia y a mí no nos gusta hablar de eso, pero es muy especial. Yo sé que me cuida y me guía, y que siempre me da fuerzas”, contó el tenista en 2009.

El discurso completo de Juan Martín Del Potro tras ¿su último partido?

Es un momento que la verdad que no quería que llegue nunca porque no era lo que yo quería sino que la salud me lleva a tener que tomar una decisión, poco convencido pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder temontarla, para poder cumplir otro milagro como lo hice con la muñeca u otras veces, pero yo a veces trataba de explicarle a mi entorno que a veces yo también puedo perder y a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante y bueno, creo que esta vez siento un poco eso.

Lo di todo y tal vez hoy es de esos días que, como dije, no quería que llegue nunca, pero también es de esos días que voy a recordar por toda mi vida y creo que todavía no encontré un lugar en mi vida en el que sea más feliz que acá adentro. Por eso quería jugar y durante 16 años de mi carrera este torneo lo veía por tele y noencontraba mejor oportunidad que tener esta chance de hacerlo acá en Buenos Aires y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar.

Y bueno, nada, creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es un trofeo, no es ninguna copa, no es el ránking sino es el cariño de toda la gente y yo creo que lo logré y lo llevo en el corazón.

Hice mi carrera con los mejores tenistas de la historia y así y todo pude lograr cosas, estoy muy orgulloso de haber aprendido al lado de ellos, de haber transitado todos estos años aprendiendo e los mejores, siempre tratando de tener los pies sobre la tierra, de ser un ejemplo para los más chicos porque cuando yo era chico también veía a los más grandes e imitaba y copiaba todo.

Siempre dentro y fuera de la cancha siempre traté de poder dejar una marca, como dejó Gaby (Sabatini), como dejó Manu (Ginóbili) en su deporte y mucho otros, y bueno...

Creo que nada, hoy di todo lo que tenía hasta el último punto y ahora estoy tranquilo conmigo mismo porque mi último partido posiblemente fue en la cancha y nodando una conferencia de prensa y lo pude hacer adelante de todos ustedes, y lo voy a recordar siempre.

Tenía previsto jugar en Río, pero creo que ya di todos hasta el último punto, y la verdad es que hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años y es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana, porque es muy dificil hacer este deporte con las moelstias que tengo y bueno, la verdad es que hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz.

He logrado todos los sueños que me propuse, me quedó esa espinita del número uno, que estuve cerca, pero la verdad que haber logrado todo lo que logré en esta Era significa mucho para mí y creo que más allá de todos esos trofeos que tengo en casa y los veo todos los días, hay muchos que tienen de esas cosas y no tienen este premio que tengo yo, que es la gente y eso es inigualable.

Este torneo siempre supe que era espectacular y bueno, hoy me tocó vivirlo, estoy súper agradecido de ver este marco, que hayan venido, que me hayan acompañado, que estén en este día super especial, estoy agradecido a la organización tambien que me dio la oportortunidad de poder cumplir esto y bueno, a toda la gente que me ayudó a tomar la decisión de salir a la cancha, que no fue fácil, toda la gente que estuvo en estos dos años y pico queriendo que no tire la toalla para poder vivir otro momento como este y bueno, nada, solamente agradecer y me lo llevo guardado en el corazón.

Posiblemente no nos rencontremos más acá pero lo voy a recordar siempre y me hicieron muy feliz esta noche.

