Crecen los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: las sugestivas “pruebas” que levantaron sospechas

El jugador de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul, vivió un 2021 soñado, confirmación en el plantel albiceleste, titular indiscutido y campeón de la Copa América. Sin embargo, a finales de noviembre, el futbolista del Atlético de Madrid se vio involucrado en rumores de infidelidad a su pareja, Camila Horms, con Eugenia la “China” Suárez y Martina “Tini” Stoessel.

En aquel entones, a medida que crecía el escándalo entre la actriz argentina y Mauro Icardi, el fugaz romance entre el crack surgido de Racing y la joven cantante se desinflaba. Tal es así que ninguno debió salir a desmentir la noticia.

Al parecer la técnica conjunta de dejar que todo pase no estaría dando resultado, ya que en las últimas horas Rodrigo de Paul utilizó sugestivamente sus redes sociales. Más precisamente, le megusteó una foto a “Tini” y luego deshizo el me gusta.

En “Mañanísima”, programa televisivo del canal Ciudad Magazine, la panelista Estefanía Berardi quien planteó la inquietud: “Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde, porque yo lo vi y ahora ya no está más”.

Esta situación sucede en momentos donde ambos coinciden en Madrid, el ex volante de Racing juega para el Atlético de esa ciudad y la cantante no dio detalles de los motivos de la visita.

Esto sucede a menos de dos semanas, de que la influencer Camila Homs, esposa del futbolista, compartiese en sus redes una frase motivacional que daba lugar a varias conjeturas: “Me soltaste tan fácil que pusiste en duda todo lo que me decías”. ¿Se habrá sentido identificada?”.

El vínculo, o no vínculo, entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel es una historia en desarrollo.

Fuente: la100.cienradios.com