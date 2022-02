¿Martin Tetaz se kirchnerizó?: propuso remplazar la segmentación de tarifas con otro subsidio

Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que la segmentación de tarifas no es «una buena idea» y que es complejo para aplicar desde el punto de vista «técnico». Por lo tanto, el economista ofreció aplicar un plan social como la Asignación Universal por Hijo para que los más carenciados puedan solventar los gastos de la luz, aunque sean elevados.

“Cuando se adulteran los precios, que es lo que pasa en Argentina esencialmente con las tarifas, lo que le decís al sistema de precios es que no fabriquen más energía, total sobra. Después hay cortes, te quedás sin energía y terminas importando gas”, sentenció Tetaz en una entrevista extensa y enriquecedora para la radio CNN.

“El precio demuestra la escasez relativa de algo. Si es barato te dice que consumas más y si es más caro te dice que consumas menos y además le da la señal al productor de que se ponga a producir más de eso”, explicó el economista tratando de facilitar la lectura macroeconómica del problema. En el transcurso de la charla propuso una alternativa «más eficiente».

“Si la preocupación son los ingresos bajos o la situación de pobreza de un sector ¿No es mejor resolver el problema de ese sector directamente con una transferencia como la Asignación Universal por Hijo o una transferencia que vaya al hogar pobre en razón de su pobreza y no de su consumo mayor o menor de energía?”, fundamentó Tetaz.

“La manera circunstancial de aminorar la pobreza de una persona es con una transferencia de ingresos, no es haciendo que esa persona consuma más barato un servicio. Eso lo que genera es sobreconsumir ese servicio, eso no le sirve a nadie, genera más necesidad de energía a la Argentina, que después el país no tiene”, concluyó el economista de Juntos por el Cambio.

Con información de www.elintransigente.com