Regulación de viviendas vacías: Robeto Feletti dijo que analizan cambios en los alquileres

Frente a la caída de oferta de viviendas en alquiler, con precios que no son rentables para el propietario pero que a la vez se tornan impagables para los inquilinos, y con una ley que profundizó los desacoples, el gobierno nacional analiza modificaciones en la regulación de los alquileres. Lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien apuntó a intervenir sobre las viviendas vacías con el objetivo de ampliar la oferta.

Particularmente en los grandes centros urbanos de Argentina conviven el aumento de la demanda habitacional, con la reducción de la oferta en alquiler y el incremento de los desarrollos constructivos. A la vez, en un contexto de alta inflación, sin créditos hipotecarios, no se han generado instrumentos para agilizar el acceso a la vivienda propia.

De acuerdo a los datos de cámaras del sector inmobiliario, en 2021 hubo subas por encima del 52% en la Capital Federal y de más del 70% en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sin embargo, a raíz de la poca oferta que se profundizó con la sanción de la Ley de Alquileres, el alquiler de un inmueble toma menos de 15 días.

“Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos. En grandes distritos urbanos, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho en el cual el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compró, y el inquilino no puede pagar esa renta”, describió Feletti.

El secretario de Comercio Interior definió como “una falla de mercado”, el hecho de que “el ingreso medio del inquilino no permite retribuir razonablemente la renta que el propietario espera”. En este marco, “los propietarios retiran propiedades de oferta o no se cumple la ley”, continuó su descripción.

La semana pasada se conformó una mesa de trabajo para que participen los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias, con vistas a resolver esta situación mientras se demoran los cambios en la ley por parte del Congreso de la Nación.

En enero, los funcionarios del área de Comercio Interior mantuvieron una reunión con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda.

Días atrás, fue el turno de las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) que tuvieron un encuentro con Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian. Durante la reunión, las autoridades de la cámara analizaron la coyuntura del mercado actual: la escasez de oferta de propiedades para alquilar y la sobreoferta de propiedades a la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones.

Las reuniones con los distintos sectores continuarán en busca de una solución. “Nuestra idea es reunirnos con la mente lo más abierta posible, primero pensamos en cómo ampliar la oferta”, manifestó Feletti este miércoles, en diálogo con C5N. Consultado sobre la posibilidad de aplicar un impuesto a la vivienda ociosa -una idea que en el Poder Ejecutivo se planteó el año pasado- el funcionario del área de Comercio respondió: “Quiero escuchar y tratar de trazar un rumbo que permita volver a interseccionar el valor del alquiler entre las dos partes”. No obstante, reconoció que en una circunstancia de esta índole “nadie queda conforme”.

“En todos los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía, en la Ciudad de Buenos Aires hay un boom de construcción y de renta inmobiliaria que no se puede realizar porque no tiene liquidez, pero a su vez tampoco lo ponen en alquiler porque el inquilino no lo puede pagar. Hay que resolver esto porque sino estamos en una situación de construcción, viviendas vacías y gente que se hacina”, advirtió.

“Yo no tengo ahora la solución. Tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia los propietarios para que oferten sus propiedades. Si las ofertan, se les puede dar algún beneficios y si nos las ofertan se les puede aumentar algún gravamen. Hay que mirarlo. Es raro esa sobreoferta inmobiliaria que hay en un mercado donde no se vende”, había dicho días atrás sobre este tema en declaraciones radiales.

Por último, anoche señaló que “en la Ciudad hay 38% de familias que alquilan”, y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “No sé como no se ocupa de ver que la Ciudad se está convirtiendo en un gran inquilinato, donde todos tienen contratos por seis meses, se los ajustan y a veces arreglan para bien del inquilino y a veces no. Está desregulación de hecho es muy perjudicial”, concluyó.

