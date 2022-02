Javier Milei: "Yo desprecio la institución del Fondo Monetario Internacional"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuestionó al presidente Alberto Fernández por su gira internacional de la última semana y sostuvo que "nadie en el mundo puede comprender a ese hombre". Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que "desprecia" la institución y ratificó que su bloque rechazará el entendimiento cuando arribe a la Cámara baja.

Las lecturas de la oposición a la gira internacional que el Presidente realizó por Rusia, China y Barbados continúan criticando no sólo su visita a países enfrentados con Estados Unidos, sino las frases que el mandatario argentino tuvo con Vladimir Putin y Xi Jinping.

Este miércoles 9 de febrero, Milei se despachó contra Fernández con su vehemencia característica. "Es un Gobierno que es tan imbécil que le pide la escupidera a Estados Unidos, pero va a otro país y le habla mal de Estados Unidos. No solo eso sino que le dice a Rusia que 'somos la puerta a América Latina' y después va a China y dice que se siente identificado con ese mundo", dijo el diputado.

En la misma línea, dijo en A Dos Voces por TN que "es una estupidez propia de las imbecilidades de este Gobierno" y sostuvo de forma irónica que "es un milagro que aun estemos vivos" porque "están destrozando el país".

También le apuntó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, por sus frases sobre el Jefe de Estado. "En el mundo se despertó un interés por escuchar a Alberto Fernández”, dijo este miércoles el ex Jefe de Gabinete.

Manteniendo el mismo tono y la crítica, Milei le apuntó directamente: "Ahora el Canciller dice 'el mundo está interesado en las cosas que dice Alberto Fernández'. Y yo también estaría interesado porque no puedo creer la cantidad de estupideces que dice. Nadie en el mundo racional puede comprender lo que dice ese hombre", cuestionó.

Qué dijo Javier Milei sobre la votación por el acuerdo con el FMI

Además de ratificar su postura en contra del entendimiento que logró el Gobierno Nacional con el Fondo y la posición que tendrá durante la votación en el recinto de Diputados, Milei opinó sobre el organismo multilateral y dijo que el oficialismo espera que el ajuste caiga sobre el sector privado.

"Nosotros estamos en contra del acuerdo con el Fondo y no lo vamos a acompañar", reafirmó.

Sin diferencias entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, apuntó contra ambos por la toma de la deuda y el pre acuerdo posterior. "Viene un gobierno, hace un desastre y termina pidiendo ayuda en el Fondo y lo salva. Pero después viene otro gobierno que no tiene credibilidad y que es un impresentable total y entonces hace un acuerdo en donde le transfiere el ajuste al próximo que vendrá. Es un delirio", polemizó.

"Yo desprecio la institución del Fondo Monetario Internacional porque es el invento de dos personas nefastas: uno es White, que era un espía ruso y otro es Keynes", agregó sobre el organismo.

Respecto al oficialismo, dijo que "no tiene voluntad de pago" y que La Cámpora, organización liderada por el diputado Máximo Kirchner, no quiere pagarle al FMI y se equivoca. "Porque cuando uno no paga, los bonos se van a destruir y eso significa que el riesgo país se va a la estratosfera. Se destruye la inversión, la creación de puestos de trabajo ¿Hasta dónde queremos ir con este modelo?", cuestionó.

Finalmente analizó que el Gobierno "quiere que el ajuste lo pague el sector privado" y plegado al discurso que lo llevó hasta la Cámara baja, manifestó que "el ajuste lo tiene que pagar la política, que estalle todo, que se termine la casta y que aprendamos todos de una buena vez".

