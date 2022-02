Diego Schwartzman ganó un partidazo en su debut en el ATP de Buenos Aires

El tenista Diego Schwartzman, actual campeón del Argentina Open, inició en forma exitosa la defensa del título al instalarse en los cuartos de final con un triunfo ante el español Jaume Munar por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4), en una jornada perfecta para los argentinos ya que también avanzaron Federico Delbonis y Francisco Cerúndolo.



El “Peque”, ubicado en el puesto 15 del ránking mundial de la ATP, ratificó su favoritismo y eliminó a Munar (90) luego de dos horas y 23 minutos ante unas 3500 personas que presenciaron el partido en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio de Palermo.

El campeón de la edición 2021 y segundo favorito detrás del “top ten” noruego Casper Ruud (8), intentará dar otro paso mañana en cuartos de final ante “Fran” Cerúndolo, lo que garantiza la presencia de un argentino en las semifinales del sábado.

Schwartzman, quien no venía con buenos resultados de sus gira por Australia y en el Córdoba Open, donde perdió en semifinales con el chileno Alejandro Tabilo, comenzó el partido con dudas, ya que demoró en tomarle la mano a la estrategia de Munar.

El argentino ganaba sus juegos de saque cómodo pero no encontraba el punto justo en la devolución ante un rival al que le ganó las cuatro veces que se enfrentaron, las anteriores en el US Open de 2018, el ATP de Córdoba de 2020 y el año pasado en los cuartos de final de Buenos Aires.

Schwartzman logró imponer su devolución recién cuando quebró para adelantarse 4-3, luego estiró a 5-3 y cuando se disponía a cerrar, cedió su servicio, lo que llevó la definición al tie break.

En la definición rápida el “Peque” no dudó y jugó con mucha profundidad, avisado de que Munar era peligroso y por eso se lo llevó muy fácil por 7-2.

En el segundo parcial, el español nacido en Mallorca se adelantó 2-0 y obligó a Schwartzman a elevar su nivel para enderezar el partido.

El “Peque” apostó por tiros bien angulados y profundos, y además ajustó su servicio para evitar ser sorprendido por Munar, eso le reportó equilibrar para luego pasar al frente hasta disponer de dos match points con el marcador 5-4 que no pudo aprovechar.

El español fue creciendo en la parte defensiva y eso llevó el set al tie break que Schwartzman ganó por 7-4 sufriendo por la gran resistencia que le oponía su rival.

El bonaerense continuará la defensa de su título este viernes ante Francisco Cerúndolo, al que superó el año pasado en la final por un cómodo 6-1 y 6-2.

Cerúndolo (107) se instaló entre los ocho mejores del certamen tras imponerse previamente sobre el serbio Miomir Kecmanovic (64) por 6-3, 3-6 y 6-2, en dos horas exactas de juego.

El argentino, de 23 años y vencedor el lunes último en la ronda inicial del santafecino Facundo Bagnis (76), dejó atrás al serbio Kecmanovic, entrenado por el extenista cordobés David Nalbandian, a pura potencia y porque supo reaccionar a tiempo luego de haber perdido el segundo set.

En ese contexto, “Fran” mostró toda la potencia de su derecha y la profundidad de sus tiros en el set inicial cuando dominó al balcánico, lo quebró para adelantarse 5-3 y luego cerró con su servicio 6-3.

En el segundo parcial, el serbio eligió jugar puntos largos y eso le dio rédito, ya que Cerúndolo estuvo impaciente, se apresuró para acortar el juego y falló demasiado hasta caer por 6-3.

El argentino, campeón este año en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, reaccionó luego de haber cedido su servicio en el inicio del tercer parcial, cuando apostó por mover al serbio y atacarlo hasta encontrar fisuras, así construyó una victoria por un claro 6-2 luego de haber quebrado dos veces el saque de su rival.

El otro argentino que salió airoso en la gran jornada del jueves fue el azuleño Delbonis, quien le ganó al español Pablo Andújar (73) por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos.

El argentino, de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará este viernes en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5).

Delbonis, quien había vencido en la ronda inicial a Juan Martín Del Potro (753), en un partido en el que se sintió visitante en su propio país con todo el público inclinado en favor del tandilense, se mostró muy sólido ante un rival como Andújar al que le ganó tres veces y había perdido en siete ocasiones.

El tenista de Azul, héroe de la Copa Davis que la Argentina conquistó el 27 de noviembre de 2016 en Zagreb, comenzó el partido con un quiebre de entrada, luego confirmó con su saque y eso le permitió soltarse y golpear bien de derecha y de revés para llevarse el parcial por 6-4 en 42 minutos.

En el segundo set, Andújar, quien había superado en la ronda inicial al cordobés Juan Ignacio Londero (130), elevó su nivel y obligó a Delbonis a un esfuerzo mayor.

De todas maneras, el argentino se mantuvo muy firme con su servicio (no lo cedió en todo el partido) y jugó golpes más profundos que le permitieron lograr un quiebre para adelantarse 5-4 para luego cerrar el set por 6-4 e instalarse entre los ocho mejore del torneo, con la ilusión de repetir las semifinales de 2018, que fue su mejor actuación en Buenos Aires.

El ATP porteño ingresará hoy en la recta final con cuatro argentinos, ya que al “Peque”, Cerúndolo y Delbonis se suma Federico Coria, quien había logrado su pase ayer tras imponerse sobre el serbio Dusan Lajovic (37).

Además, se dio la particularidad de que los cuatro cabezas de serie exceptuados de la ronda inicial están entre los ocho mejores: Ruud (8), Schwartzman (15) Lorenzo Sonego (22) y Fognini (40).

Schwartzman: “Es impresionante jugar con todo este público”

“¡La puta madre! Llegó un momento en que ya quería sber la hora, quería que traigan el desayuno”, bromeó Schwartzman luego de su partido debut ante Munar para simbolizar lo extenso que le resultaron las 2 horas y 23 minutos que necesito para sellar su triunfo.

“Fue difícil, creo que por muchos momentos hice las cosas muy bien y en otros me equivoqué grosero cuando tenía que cerrar”, reconoció el “Peque”, quien apuntó que “Munar es muy inteligente y cuando había que cerrar notaba tenisón y traía una más y una más”.

El argentino, quien jugará en cuartos de final con su compatriota Facundo Cerúndolo, le agradecidó a la gente. “Al inal me quedé con el partido con un winner, creo que el tie break fue muy importante y quiero agardecer porque es impresionante jugar con todo este público, en mi vida me hubiese imaginado jugar en este lugar donde antes me colaba porque no había plata”.

