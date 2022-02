Una leyenda de Wall Street afirma que el Bitcoin es una “póliza de seguro” contra las catástrofes financieras

El magnate financiero Bill Miller describió que tener una inversión en Bitcoin es “como un seguro contra una calamidad financiera”, y reveló que todavía mantiene “una posición importante” en la criptomoneda líder porque considera que esta está en sus inicios.

El legendario inversor de Wall Street afirmó que la noción de que Bitcoin no tiene un valor intrínseco es correcta y comparó el activo digital con objetos coleccionables de alto valor, como una tarjeta de béisbol de Honus Wagner -uno de los mejores de la historia de ese deporte- o una pintura de Picasso.



“Es como una póliza de seguro”, manifestó a CNBC el presidente y director de inversiones de Miller Value Partners en una entrevista realizada este miércoles.

“Las pólizas de seguro no tienen un valor intrínseco. De hecho, usted quiere que no tengan un valor intrínseco. No quiere que su casa se incendie o tenga un terrible accidente, pero paga el seguro todos los años en caso de que eso suceda”, comparó el gurú financiero.

“Bitcoin es un seguro contra una catástrofe financiera como la que vemos en el Líbano, o en Afganistán, o en muchos de estos otros países donde la vimos en la época de la pandemia”, puntualizó.

Otros defensores de las criptomonedas, como los multimillonarios Mike Novogratz y Charles Hoskinson, han dicho que poseer criptomonedas podría haber ayudado a las personas en Afganistán cuando la economía del país entró en crisis tras el colapso del gobierno el año pasado.

Algunos analistas sugirieron que las personas que quisieran ayudar a los afganos podrían enviar activos digitales, ya que eso garantizaría que los fondos no quedaran bajo el control de los talibanes.

Miller también dijo que sus comentarios a Wealth Trak en una entrevista enero, que se interpretaron como que había invertido la mitad de su riqueza personal en Bitcoin y otras criptomonedas, se habían malinterpretado. Aclaró que había puesto solo un pequeño porcentaje de su patrimonio neto en Bitcoin, que luego creció hasta convertirse en la mitad de su fortuna total a medida que aumentaba el precio.

“Ahora es menos que eso, porque se ha reducido a la mitad desde noviembre”, reconoció. “Todavía es una posición muy grande”, agregó, pero no reveló ninguna cifra.

El Bitcoin llegó a negociarse a USD 45.000 este jueves, aunque todavía permanece un 36% por debajo de sus precios máximos de alrededor de USD 69.000 alcanzados en noviembre.

El mercado de criptomonedas en general tuvo un enero difícil debido a la caída del apetito por los activos de riesgo, en un contexto de inflación persistentemente alta, la postura cada vez más agresiva de la Reserva Federal (Fed) de los EEUU y el aumento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias mundiales.

Miller, ex presidente de Legg Mason Capital Management Value Trust, también calificó las recientes asignaciones de Bitcoin y Ether de KPMG Canadá en su balance como un movimiento alcista para las criptomonedas, ya que la firma de contabilidad está comprometida con varios tipos de empresas.

“Creo que este año se verá mucha adopción entre fundaciones, organizaciones e instituciones, y eso continuará”, auguró.

Fuente: Infobae