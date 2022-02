Milei volvió a sortear su sueldo como diputado: “Esta vez tocó del bando nuestro”

Javier Milei sorteó este jueves su segundo sueldo como diputado de la Nación y el ganador resultó ser un seguidor libertario. “Esta vez tocó del bando nuestro”, declaró entre risas el economista recordando que en la primera oportunidad lo ganó un kirchnerista.

De los más de 1.740.000 anotados que participaron por la dieta del legislador nacional correspondiente al mes de enero, salió elegido Jonatan Lewczuk, un productor audiovisual de la localidad bonaerense de Lanús, quien ya recibió los 369.828 pesos.



Con celular en mano, el dirigente libertario subió al piso 9 de la Torre Fortabat -frente a Puerto Madero- donde opera Bull Market Brokers (BMB), transmitiendo en vivo el detrás de escena de la ceremonia ante miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

El preludio no fue más que intercambiar saludos con los organizadores y los periodistas que asistieron al evento. El economista llegó a la oficina y se paró frente a las cámaras para dar inicio al trámite.

Karina Milei, la hermana de Javier que estuvo al frente de la campaña electoral y a quien el economista apoda “el jefe”, realizó el sorteo junto a la presencia del escribano Juan Alberto Panullo, quien certificó la base de datos y todo el procedimiento. A las 19.19, diez minutos antes de lo previsto, fueron publicados los datos del ganador.

“¡Qué haces Jonatan, te ganaste las 370 lucas”, sorperndió Milei al vencedor del sorteo al comunicarse telefónicamente. “Javier querido, te sigo a morir”, respondió Lewczuk. “Vamos, esta vez toco del bando nuestro”, celebró el diputado haciendo referencia al ganador de la primera rifa que confesó ser simpatizante del Kirchnerismo.

Tras el jocoso intercambio, Jonatan le contó al economista que es productor audiovisual, que está “lleno de deudas”, y que utilizará parte del dinero para invertir en equipamiento para su actividad. “Estoy lleno de alegría, no entra en mí, la realidad es que me vino al pelo, todavía no entiendo, me vino en el momento justo”, manifestó emocionado.

Si bien el beneficiario confesó comulgar con las ideas de Milei, no votó la lista de la Libertad Avanza porque vive en Lanús. “Lo sigo desde el momento cero, es un tipo transparente. Un tipo que tiene palabra es para seguirlo. Me reía que el ganador anterior era K, mirá que loco que así a pesar de todo se le puede dar a cualquiera”, agregó.

De acuerdo a su perfil en Linkedin, Lewczuk es capacitador de programas PyMEs 2.0 y Emprende Digital en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además dirige una firma de “soluciones creativas” y diseño audiovisual para empresas.

Veinte minutos más tarde, a las 19.38, Karina Milei procedió a transferir en vivo el sueldo del diputado correspondiente al mes de enero. “El dinero que nos quitan a los pagadores de impuestos vuelven a los propios pagadores de impuestos. Nos roban y acá devolvemos lo que es suyo”, declaró el legislador nacional quien cerró la transmisión con su clásica proclama: “¡Viva la libertad, carajo!”

Al igual que Federico Nacarado, el primer ganador del sorteo, Jonatan Lewczuck utilizará parte del dinero para pagar deudas. “Es mucho más responsable la sociedad, y entiende el valor del crédito y la palabra, que los políticos argentinos que son unos despilfarradores, te roban a impuestos, te rompen la cabeza, se endeudan y cuando llega el momento de pagar devuelven un corte de manga. Independientemente del espacio político al que adhieran, saben lo importante del valor de la palabra, del valor del trabajo y del valor de honrar las deudas”, analizó Milei en diálogo con Infobae.

Al respecto de que en esta ocasión el dinero fue dirigido a un simpatizante libertario, el economista reflexionó que para él “es exactamente lo mismo porque el concepto es devolver el dinero a los generadores legítimos”. “Está bueno por la interacción que se genera, pero también estuvo buena la charla con el ganador anterior, un muchacho educado, fue un placer hablar con él”, agregó. En ese sentido, señaló que “la grieta es entre los honestos que viven del fruto de su trabajo y la casta política, independientemente de a quien voten, porque los dos iban a utilizar esto para pagar sus deudas e invertir y seguir laburando”.

Consultado sobre los cuestionamientos que recibió por el uso de los datos de los cientos de miles de personas que participaron del sorteo, Milei encasilló el reclamo como parte de “la persecución” que hay hacia su persona y explicó que nombre, fecha de nacimiento, número de DNI, mail y número de teléfono “no son considerados datos sensibles”, y además la gente “se anota voluntariamente, no como el Estado que te saca los datos de manera compulsiva”.

En el sorteo estuvo presente Ramiro Marra, youtuber financiero, dueño de Bull Market Brokers -donde se llevó a cabo el evento-, quien invirtió su primer sueldo como legislador porteño en empresas que generen puestos de trabajo, valor agregado y ayuden al crecimiento del país. “La relevancia que tuvo esta propuesta indica de que en la sociedad hay un sentimiento de frustración y de insatisfacción por como los políticos utilizan la plata que nos quitan todos los días. Sea a través de un sorteo o a través de inversiones como hago yo, las convicciones que planteamos son las mismas y las vamos a seguir manteniendo”, declaró el agente bursátil.

