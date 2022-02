En JXC se impuso la visión de la UCR y la CC: acompañan acuerdo con FMI pero sin suba de impuestos

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tuvo su primera reunión presencial de 2022 en medio de la discusión interna respecto al posicionamiento por la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En un salón de eventos ubicado en Olivos a 300 metros de la Quinta Presidencial, y luego de un almuerzo de cazuelas de carne con papas noisette, cada uno de los 16 asistentes fue tomando la palabra y estableciendo su postura luego de varios cortocircuitos en los últimos días entre los diferentes socios de la coalición.



“Fue una excelente reunión”, señaló uno de los presentes al término del encuentro. “Fue la mejor que tuvimos en los últimos dos años”, sumaba un segundo orador.

El clima era bueno, en especial para los sectores de la UCR y de la CC que lograron imponer su postura a la hora de pensar la estrategia parlamentaria respecto del acuerdo con el FMI y, además, de acotar las opiniones de los dirigentes del PRO a que no sean representativas de la coalición, sino de ellos mismos.

“No es una cuestión de ganadores o perdedores, pero es cierto que ellos -por el PRO- bajaron un cambio” señaló uno de los asistentes a Infobae. “No hay dudas que habrá quórum, después se verá el contenido del acuerdo si se acompaña o no”, agregó.

Pero luego avanzó un poco más y dijo: “No podemos dejarlo al gobierno sin acuerdo. En todo caso, si ellos no van unidos remarcarselo pero no podemos no tener un acuerdo”.

La idea de “bajar un cambio” tiene que ver con la posición que mostraba la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Públicamente dijo que “si la totalidad del oficialismo no lo apoya, nosotros lo tenemos que derogar”, mientras que el resto de los socios -el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica y la UCR- definieron también públicamente que había que acompañar al Gobierno.

Al término del encuentro las diferencias habían sido “zanjadas” y la reunión había sido “muy buena” y se expresaba en una declaración en donde sólo se llamaba “irresponsable” al oficialismo por ir divididos. Allí se anunciaba que iba a haber acompañamiento en el Congreso y que se iban a oponer si había subas o nuevos impuestos.

Pero además de esto, se detallaba que Juntos por el Cambio iba a tener diferentes mesas de trabajo y que las posicionamientos de la coalición se realizarán a partir de comunicados. “El resto de las opiniones de cada uno de nosotros serán a título personal y no de la Coalición”, explicaba Patricia Bullrich.

Esto también apunta al PRO, más precisamente, a Bullrich, a quien el resto de los miebros acusan de “operar las agendas de trabajo en los medios” y de “todo el tiempo correr la cancha. Si ella quiere imponer sus ideas como de JxC que gane la elección, no puede ir a los medios a hablar en representación de todos. En todo caso, que hable por el PRO”.

“Lo que terminó sucediendo es que decantó la posición de Bullrich en algo más moderado y acordado que era la del resto. Pidió que se señalara la irresponsabilidad del Frente de Todos y nos pareció razonable porque es una idea que compartimos. Pero también tuvo que entender que no podía seguir corriendo la cancha todo el tiempo, por eso, ahora cada vez que habla lo hace a título personal o del PRO”, agregó otro de los asistentes.

Muchos de los presentes también se mostraron sorprendidos por el rol de Mauricio Macri. “Lo vimos muy bien, mucho más tranquilo, menos enojado e indignado. Tomó notas, escuchó, hizo referencia a que estamos muy cerca del poder y respecto al acuerdo con el FMI que no se podía aceptar ningún tipo de suba de impuestos” contaron varios de los presentes.

Finalmente la reunión duró 5 horas. El primero en irse sin contacto con la prensa fue el ex presidente. Luego fue el momento de Horacio Rodríguez Larreta que tampoco hizo declaraciones. Los encargados de hablar fueron los cuatro presidentes de los partidos que relataron el encuentro.

Por el lado del PRO estuvieron Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. También los presidentes de los bloque parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).

Por la UCR concurrieron el gobernador y presidente del partido, Gerardo Morales, el senador Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Maximiliano Abad y Ernesto Sanz, en lugar de Martín Lousteau que está de vacaciones. A su vez participaron Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, referentes de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto quien invitó por el Peronismo Republicano a Ramón Puerta. Se ausentaron los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Fuente: Infobae