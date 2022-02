Las clases no se suspenderán si hay un brote de Covid en un aula

El nuevo protocolo sanitario que regirá en las escuelas del país, aprobado el jueves en el Consejo Federal de Educación (CFE) que integran los ministros de todas las provincias, marca cuáles serán las pautas de cuidado en el regreso a la presencialidad plena durante la tercera ola de Covid-19.

Además del uso del barbijo, la ventilación de los espacios, la distancia social y la promoción de la vacunación, el documento del CFE determina que las clases no se interrumpirán si existe un brote de coronavirus en el aula (tres o más contagiados), aunque se evaluarán casos excepcionales. También detalla las medidas que se implementarán en presencia de casos confirmados en un curso y puntualiza cómo será el aislamiento de los contactos estrechos, según estén o no vacunados.

CUÁNDO AISLARSE

El alumnado y el personal docente y no docente no deberán asistir a clases si presentan síntomas o malestar general asociado o no a Covid-19, independientemente de si está o no vacunado. Tampoco podrán concurrir si cursan la enfermedad, confirmada por test de laboratorio o criterio clínico-epidemiológico, aunque se trate de un caso asintomático.

Deberán ausentarse, además, si han tenido contacto estrecho con un caso confirmado y no cuentan con un esquema completo de vacunación, de acuerdo con los criterios de aislamiento que aplican para la población en general.

Los casos confirmados con esquema de vacunación completo deberán aislarse siete días desde la fecha de inicio de los síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más tres días de cuidados especiales (durante esas tres jornadas posteriores al aislamiento pueden concurrir a la escuela, pero no asistir a eventos masivos ni reuniones sociales).

Los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto deberán aislarse durante 10 días. Pasado ese período, no es necesario realizar una prueba diagnóstica para el alta ni presentar certificado médico para reintegrarse a la actividad educativa presencial.

Los contactos estrechos asintomáticos con esquema completo para los menores de 18 años o con dosis de refuerzo en 18 años y más no requieren aislamiento; es decir, que pueden continuar concurriendo a la escuela.

En el caso de un contacto estrecho asintomático con esquema inicial de vacunación completo (menos de cinco meses de completado el esquema) o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días tampoco deberán realizar confinamiento y pueden asistir al colegio, pero deberán hacer test de diagnóstico entre los días tres y cinco. Esto quedará a criterio de cada provincia.

En tanto, los contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto tendrán que aislarse 10 días desde el momento del último contacto con un caso confirmado.

CÓMO ACTUAR

Se sospechará de un brote de Covid-19 en el aula en presencia de al menos tres casos confirmados entre alumnos y alumnas de una misma aula –o alumnos y docente, para el caso de maestros permanentes– asociados epidemiológicamente, en un período igual o inferior a siete días. Se promoverá el estudio etiológico de los brotes; esto es, confirmar los primeros casos con pruebas de laboratorio y los casos asociados por nexo epidemiológico.

La sospecha de brote no implicará la suspensión de las clases, aunque las autoridades sanitarias podrán revertir la indicación en ciertos casos.

Frente a la sospecha de brote, se realizará una investigación para identificar las condiciones que estén favoreciendo el riesgo de transmisión. Las autoridades educativas y sanitarias podrán adoptar distintas medidas correctivas (mayor ventilación, por ejemplo) según alcance y temporalidad. Podrán evaluar la interrupción temporaria de la presencialidad cuando se evalúe que es la medida más eficaz para interrumpir las cadenas de transmisión.

VACUNAS, BARBIJOS Y VENTILACIÓN

La escuela deberá recabar el estado de vacunación de toda la comunidad educativa (alumnos, docentes, no docentes, cooperadora). El documento identifica momentos más oportunos para hacerlo: inscripción al ciclo lectivo, inicio de clases, regreso de las vacaciones de invierno, previo a un viaje de estudios o jornada de actualización docente.

Se recomienda el uso de barbijo en la escuela a partir del nivel primario (tanto para alumnos y alumnas como para personal docente y no docente). Se refuerza la sugerencia mientras las personas permanecen en lugares comunes cerrados como aulas, salones de actos, transportes escolares o públicos. Mientras estén al aire libre y sea posible el distanciamiento, se podrá prescindir de su utilización.

En Córdoba, el tapabocas podría ser obligatorio aún en los recreos y ya está confirmado que en las escuelas provinciales no se tomará la temperatura al ingresar al colegio. Desde el Ministerio de Salud provincial, confirmaron que se entregarán barbijos de calidad quirúrgica, tricapa, a alumnos, docentes y no docentes, todos los integrantes de la comunidad escolar.

La ventilación deberá ser cruzada para que el aire circule. Abrir puertas y ventanas de manera continua, se indica, genera un flujo de aire permanente sin que se acumulen aerosoles. Es mejor que una apertura intermitente (como sería, por ejemplo, abrir cinco minutos cada hora).

En caso de no contar con la ventilación cruzada, refiere la guía de actuación, es aconsejable utilizar ventiladores que incrementen la velocidad de intercambio del aire interior-exterior, evitando que genere flujo de aire directo entre las personas que están dentro del ambiente (siempre debe hacerse con ventanas o puertas abiertas y de adentro para afuera).

SIN TESTEO A ALUMNOS NO VACUNADOS

Fuentes del Ministerio de Educación anticiparon a La Voz que la actualización del protocolo sanitario que regirá en las escuelas de la provincia de Córdoba a partir del 2 de marzo no incluiría el testeo de los alumnos de la educación obligatoria (de nivel inicial, primario y secundario) que no estén vacunados.

La medida sí regirá para aquellos docentes y no docentes que hayan decidido no inocularse, conforme a lo que establece la resolución N° 73 de la Secretaría General de la Gobernación aprobada y reglamentada el año pasado, que obliga a un testeo semanal para quienes no estén vacunados.



Adolescentes comenzaron a colocarse la tercera dosis



“Testear a los menores de edad es bastante complejo porque la educación es un derecho superior y la vacunación no es obligatoria. Es un tema que hemos estado debatiendo. Tenemos que tratar de convencer a las familias sobre lo oportuno de vacunar a los niños y a las niñas”, explicó la fuente.

Aunque el protocolo que regirá en Córdoba para este nuevo ciclo lectivo se conocerá este viernes o el lunes, es casi un hecho que no incluiría el testeo de los estudiantes que no cuenten con el esquema de vacunación completo.

Lo que se quiere evitar, a su vez, es la estigmatización. “La vacunación no depende de los niños, sino de sus padres, y lo que queremos es incentivar a que se vacunen, pero sin cercenar el acceso a la educación de ninguna manera”, confiaron fuentes del Ministerio de Salud.

La medida se había evaluado en los comités de expertos que asesoran tanto a Educación como Salud en la gestión de las distintas instancias de la pandemia.

INCENTIVO A LA VACUNACIÓN

En este sentido, desde Educación se resaltó la importancia de la escuela en la promoción de la salud a nivel comunitario y social y de la difusión de los beneficios de la inmunización. En las últimas semanas se abrieron vacunatorios en varios establecimientos educativos.

“Se está trabajando en la aplicación de segundas dosis, con buena respuesta de la gente en las escuelas donde se vacuna. Cuanto mayor sea la inmunización del grupo, es mayor la garantía”, subrayaron las fuentes con relación a la posibilidad de evitar contagios de Covid-19.

Hasta la semana pasada, entre los niños de 3 a 11 años, la cobertura con una dosis era del 71 por ciento y el 51 por ciento contaba con el esquema completo. Lo mismo ocurría con la cobertura de adolescentes de 12 a 17 años: el 83 por ciento contaba con una dosis y el 68 por ciento con dos.

Desde Salud, se indicó que se mantendrá la campaña de vacunación en las escuelas que tienen proporciones altas de la matrícula sin vacunar o con esquemas incompletos, a la vez que se sostendrá la oferta en centros primarios de atención, farmacias, hospitales y operativos territoriales.

