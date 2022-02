Alberto Fernández volvió a reclamar una reforma judicial: "No necesito tener amigos jueces, sino jueces probos"

El presidente Alberto Fernández volvió a reclamar una reforma judicial en el fuero federal, para evitar los problemas de competencia de los magistrados y los expedientes judiciales.

"(La reforma) no quita a ningún juez, solo planteaba un nuevo funcionamiento de la Justicia federal en todo el país, pero la oposición siempre se negó a tratarlo. Decían que buscaba la impunidad de causas contra Cristina (de Kirchner), y yo me cansé de decir que eso no era así, porque ningún juez que tenías esas causas perdía jurisdicción. Pero nadie quiso escuchar, y el tiempo me da la razón", analizó en diálogo con Radio 10.

"No necesito tener amigos jueces, sino jueces probos", agregó. Y recordó que con la foto del cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la quinta Olivos se abrió una causa que tuvo problemas de competencia y terminó en San Isidro. "Yo soy parte de la causa y nunca opiné sobre la competencia, porque quiero de algún modo dar testimonio de que uno debe someterse a la Justicia y al juez que le toque. Pero esto no pasa con los casos de funcionarios del anterior Gobierno", expresó.

El Presidente lamentó que "la Reforma Judicial quedó empantanada en diputados, y no remueve a ningún juez, y no le quita ninguna causa, y tendía a resolver problemas de otras jurisdicciones; la oposición se negó siempre a tratarlo".

"Los medios impusieron la idea de que se perseguía la impunidad, y me cansé de decir que no era así. Ningún juez que tenía una causa contra Cristina, perdía esa causa", insistió.

Sobre ello, criticó que "la Justicia Federal ha sido armada en favor de otros, y yo quiero jueces dignos y probos, no necesito jueces amigos; uno debe someterse a la Justicia y al juez que le toque, mientras que en la oposición lo primero que hacen es pedir el cambio de juez".

Incluso planteó que "(Carlos) Stornelli es el fiscal de la causa en la que está procesado, ya no es un problema de derecho sino de sentido común".

El jefe de Estado ejemplificó, sobre el mal manejo de la Justicia, con "el caso de Milagro Sala, que ha sido tan cuestionado, ¿cómo es posible que lleve mas de dos años en la Corte (ese caso), y la Corte no se haya expedido sobre una persona que está detenida?".

"El delito más grave que se le imputa tiene una pena máxima de 6 años, y ya cumplió más de 6 años, sin sentencia firme. Esas son las cosas que están mal en la Justicia. Se le sumó (la figura de) asociación ilícita, que exige el involucramiento de 3 personas o más, y no es este caso, ya que lo que se está investigando es una administración fraudulenta", criticó.

Con información de www.ambito.com