Las llamas de Corrientes llegan a la Casa Rosada: el cruce entre los ministerios de Ambiente y Agricultura

Mientras la provincia de Corrientes atraviesa una situación de emergencia por los cruentos incendios que afectan a la región, la política se centra en discutir y cruzarse responsabilidades. Este nuevo capítulo llega desde el corazón de la Casa Rosada, particularmente entre dos ministerios. En las últimas horas, el titular de la cartera de Ambiente, Juan Cabandié, apuntó contra algunos productores locales por el inicio del fuego y desde el Ministerio de Agricultura de la Nación no tardaron en lanzar una dura respuesta.

“Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo”, escribió Cabandié este sábado en su cuenta de Twitter. Líneas abajo, enfatizó en la lucha contra el cambio climático y planteó que es necesario “modificar prácticas que son dañinas para el ambiente”.

El primer pronunciamiento quedó resonando en los pasillos de la Casa Rosada y desde el Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez salieron a pronunciarse. En declaraciones a Radio Continental, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani, confirmó que los dichos “no han caído bien” en el sector productivo de Corrientes y tampoco en la cartera.

“A mí tampoco me cayeron bien, y no hace falta agregar más nada. Yo no estoy para nada de acuerdo con esas expresiones. Yo creo que para ciertos comentarios, también hay un tiempo oportuno para hacerlos. Indudablemente este no es el contexto”, expuso el funcionario sobre la falta de timing de Cabandié.

Asimismo, enfatizó que es momento de “ponerse todos de acuerdo” porque “se trata de áreas del Gobierno que tienen que responder a los productores”. “Cuando salgamos de esta situación, si querés nos sacudimos con lo que quieras, pero ahora hay que sacar a esos productores adelante”, completó Lestani, quien se sumó hace poco a la cartera de Domínguez y es un nexo clave con el campo a raíz de su paso por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El campo y Gustavo Valdés: otros flancos contra Cabandié

Desde el sector agropecuario tampoco se llamaron a silencio y salieron a cruzar con fuerza al ministro de Ambiente. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y una de las patas de la Mesa de Enlace, dijo que “no ayuda para nada” que, además de no brindar mayores respuesta que la declaración de emergencia, “encima les digan (a los productores) que son los causantes de todo esto”.

“Es tan fácil hablar. Todavía no se cobra impuesto por hacerlo. Sinceramente, ¿qué productor quemaría la forestación, la pastura que tiene para los animales? Ahora ya no le ha quedado nada. No les ha quedado estructura en pie, incluso los animales fueron afectados”, señaló en declaraciones radiales. “Se quieren sacar la responsabilidad que les toca echándole la culpa a otros”, expresó en el mismo sentido con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también hizo público su enojo con Cabandié luego de que este manifestara que el Gobierno provincial rechazó la ayuda de Nación semanas atrás y cuestionó el abordaje de la provincia litoraleña contra los incendios. Además, el ministro nacional le “recomendó” ser como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y que “cree una brigada forestal provincial para combatir los incendios en Corrientes”.

En respuesta, el mandatario norteño publicó una serie de tweets enumerando los recursos con los que su administración contaba. Allí explicó que tienen 47 cuarteles de bomberos activos y seis en formación; que contrataron cuatro aviones hidrantes y que existen 97 brigadas privadas trabajando para terminar con los incendios. A su vez, agregó que “no es momento de discutir ni de generar divisiones” y lo mencionó al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

