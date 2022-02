El incómodo cruce en vivo entre una exjugadora de Las Leonas y una cronista: “No tenés nivel de selección”

Este domingo, en la previa del partido de Las Leonas ante la Selección Belga, Mechi Margalot, la ex jugadora, tuvo un tenso momento con la notera Trinidad Bravio, a quien ninguneó por jugar al hockey.

Mercedes Margalot, actual conductora de televisión, presentó a la cronista Trinidad Bavio como “casi jugadora”.

Ante este comentario en vivo de la ex jugadora de la Selección Argentina, Bavio le dijo: “La verdad, me rompiste el corazón por decirme casi jugadora”.

Pero ese no fue el fin, ya que Margalot redobló la apuesta y le hizo otro comentario más fuerte: “Quiero decirte que no tenés nivel de selección”.

Luego, su colega enojada le respondió: “Obvio que no, sino estaría acá adentro”, y agregó: “Gracias por ser siempre tan amorosa. Estabas romántica, pero viniste conmigo y cortaste el aire querida”.

El momento fue compartido en Twitter e inmediatamente se hizo viral. Muchas de las personas que lo vieron, criticaron la actitud que tuvo la triple medallista olímpica.

Ante la viralización del contenido, la doble campeona del Champions Trophy expresó en su cuenta de Twitter que todo era un chiste: “Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía”.

Y añadió: “No busquen donde no hay. Eso si, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene por qué saber nuestra relación Tri”, escribió junto a un video de ambas.

Este cruce tuvo lugar en ESPN, durante la previa al partido que la Selección Argentina jugó contra Bélgica por la FIH Pro League. La periodista Trinidad Bavio, que también es jugadora de hockey, estaba trabajando en el campo de juego.

Las Leonas derrotaron a Bélgica por 3 a 1. La figura del partido fue Agustina Gorzelany, y también fue la autora de los tres goles.

Fuente: la100.cienradios.com