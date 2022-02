Traspaso de colectivos a CABA: el gobierno porteño da por hecho que le quitarán los subsidios

Horacio Rodríguez Larreta sabe que disputará en soledad esta nueva disputa con el Gobierno Nacional por el traspaso de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, e intuye cuál será el resultado.

“Uno mira lo que cuesta un pasaje en Buenos Aires y en el resto del país y se da cuenta que hay una discriminación. CABA plantea su autonomía, pero ser autónomo significa autofinanciarse, y a la Ciudad la cuesta mucho entender eso. Hasta hoy le pagamos la policía, pero no le pagamos la policía a Chaco ni a Río Negro; así pasa con la energía y otros temas”, manifestó Alberto Fernández dando inicio a un nuevo punto de conflicto y tensión con el Ejecutivo porteño, luego que trascendiera que el Ministerio de Transporte de la Nación pretendía recortar 14.600 millones de pesos en subsidios que se destinan en la actualidad a una 32 líneas de colectivos que recorren la Capital y traspasar la administración del servicio a la administración que conduce Larreta.



“Soy porteño y amo mi ciudad y celebro la autonomía, pero lo que digo es que no vale ser autónomo para hacer lo que quiero y que me den la plata para hacerlo. Si quiero hacerlo tengo que financiarlo yo. No es para ponerse en el lugar en que se ponen los porteños, y puntualmente sus gobernantes”, agregó el Presidente.

Alberto Fernández escogió meticulosamente las palabras para sumar más leña al fuego de la interna de Juntos por el Cambio. En la reunión que mantuvieron el jueves pasado los referentes de la coalición opositora, Rodríguez Larreta pretendía conseguir el respaldo de sus socios para hacerle frente a Nación. No lo consiguió e incluso los gobernadores radicales plantaron su posición amparándose en la injusticia que consideran que el boleto de colectivo salga $18 y en promedio en el interior sea de $50.

“Formamos parte del Norte Grande. En el AMBA reciben los subsidios que no recibimos en el interior. El AMBA paga el boleto 18 pesos y nosotros pagamos 50. En la energía, el AMBA paga cinco veces menos la luz que lo que pagamos en el interior del país. Lo mismo con el agua”, expresó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reflejando una vez más sus diferencias con el Gobierno porteño.

“Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó el jujeño.

Morales y el correntino Gustavo Valdés fueron los dos gobernadores de Juntos por el Cambio que suscribieron a una declaración de los mandatarios provinciales del Norte Grande convocada por el oficialismo.

“Los gobernadores del Norte Grande expresamos nuestro respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión a la CABA del servicio del transporte urbano en pie de igualdad con el resto de las jurisdicciones”, plantearon en un texto 10 gobernadores que se reunieron el viernes en Puerto Iguazú, convocados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para analizar temas energéticos.

En este marco, el próximo jueves funcionarios de Nación y Ciudad se reunirán para intentar acercar posiciones. El jefe de Gobierno porteño planteó que la decisión del Ministerio de Transporte forma parte de “un embate más” contra la Capital. En Uspallata coinciden en que la quita de subsidios forma parte de una estrategia para esmerilar la imagen de su jefe político en la incipiente carrera hacia el 2023.

Larreta ya sabe que le van a quitar los subsidios, considera un sinsentido sentarse a discutir porque asume que de todas formas saldrá derrotado. Pero igual lo hará. En la memoria reciente está el antecedente de la quita en la coparticipación que le había otorgado Mauricio Macri para resolver el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae