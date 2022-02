¿Se dio vuelta?: la revelación de Aníbal Fernández sobre Máximo Kirchner en el acuerdo con el FMI

Una de las primeras repercusiones que tuvo el principio de acuerdo que logró Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados por diferencias en la estrategia de negociación con el presidente de la Argentina, lo que sacó a la luz una interna en el oficialismo sobre este tema.

Sin embargo, para Aníbal Fernández se le está dando una relevancia mayor a la que realmente tiene y aseveró que «la mayoría del bloque va a acompañar» el acuerdo con el Fondo e incluso explicó en C5N que «no lo ve votando en contra» al hijo de la vicepresidente más allá de su renuncia porque «es un dirigente de primer nivel y tomó una decisión que tiene que ver con él».

A pesar de esto, el ministro de Seguridad nacional aclaró que no espera «todos digan que sí» porque aspira a que «todo sea fruto de una discusión», algo que casualmente no sucedió en la repentina renuncia de Máximo Kirchner, a quien no lo ve como «el gestor de acciones que vayan en contra del Gobierno nacional» porque para él tiene una gran capacidad como político además de haber «una excelente relación» entre ambos.

Sin embargo, nada de esto apareció ante la renuncia del diputado a su cargo como presidente del bloque ya que Aníbal Fernández fue de los primeros en salir a criticarlo por su postura tomada, la cual podría traer consigo casi 20 votos negativos dentro del sector oficialista. Entre los dirigentes provenientes de La Cámpora más los kirchneristas más puros, la votación podría inclinarse en contra del Gobierno.

Las críticas de Aníbal Fernández a Máximo Kirchner en su renuncia

Ahora lo defiende y adelanta su voto a favor aunque en su momento Aníbal Fernández le explicó que Máximo Kirchner que «no puede haber cuarenta cabezas, hay una sola y está pensando en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente«, en un tono muy provocador de su parte.

Sumado a esto, le cuestionó que «el presidente peleó con dos escarbadientes usados» como para que él no acompañe sus estrategias y le preguntó: «¿qué te crees que nosotros no hubiésemos querido tener quita? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay tanto brazo de palanca para poder cumplirlo?». Ahora solo queda esperar a que se haga el debate en el Congreso de la Nación para conocer cual será su postura real.

