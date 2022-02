Los docentes los van a poner contra la pared a un Perotti con pocas respuestas para dar

Las negociaciones paritarias entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe y los gremios docentes comenzarán el miércoles 16 de febrero. La Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares ( Sadop) adelantaron los temas que llevarán a la mesa en el encuentro. Entre los principales se encuentran la cuestión salarial, los protocolos sanitarios y las condiciones de trabajo de los docentes.



Amsafe anunció el lunes por la noche que los temas que presentarán son los siguientes: salario, presencialidad segura, condiciones de trabajo (salud, infraestructura, situación epidemiológica, protocolos, insumos), transporte (Boleto Rural, Boleto Educativo), carrera docente (concursos, traslados, suplencias y escalafonamientos pendientes) y ofrecimiento de todos los cargos y horas cátedra vacantes.

Sadop, por su parte, informó que lo principal a tratar es el tema salarial, pero también condiciones de trabajo, el protocolo o guía para la presencialidad segura, concursos y escalafones en las escuelas privadas y el tema del Boleto Educativo para este año. Sobre este último, explicaron que "hay docentes nuevos que tienen que tramitar el Boleto Educativo y también restan solucionar algunas cuestiones específicas de la zona norte de la provincia donde el sistema de transporte público es diferente y algunos compañeros no habían quedado comprendidos en un inicio pero que se hicieron acuerdos posteriores". En esa línea, destacaron que pedirán que se garantice el acceso a todos.

Los salarios docentes

Sobre la cuestión salarial, los gremios docentes habían anunciado que buscarán adelantarse a la inflación. A nivel nacional, en los primeros encuentros paritarios que se llevaron adelante la semana pasada, los gremios advirtieron la necesidad de que el salario del sector no pierda contra la inflación, que en 2021 fue del 50,9%.

Tras el primer encuentro, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lanzó un comunicado en el que advirtió la necesidad de que el salario docente no pierda frente a la inflación, que fue del 50,9% en 2021. El porcentaje de la negociación nacional será la base sobre la que empiece a discutirse el incremento en cada provincia.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que el Gobierno tiene "la decisión política de que los trabajadores recuperen el salario", luego de inaugurar la Paritaria Federal en cumplimiento de "lo establecido en la última reunión realizada en noviembre de reabrir el diálogo este mes".

El protocolo sanitario para el regreso a clases presenciales

Para el inicio de clases se elaboró un protocolo de varios ejes, que incluye asistencia cuidada, vacunación, uso apropiado del barbijo, ventilación, higiene y distanciamiento social.

Las recomendaciones dispuestas por el Gobierno para los 190 días de presencialidad plena son:

La escuela deberá recabar la información sobre la vacunación contra covid-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional.

Se eliminan las burbujas.

Asistencia cuidada: ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a covid-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.

Si los síntomas no son compatibles con covid-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela.

Ante la presencia de casos de covid-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

La sospecha y confirmación de casos NO implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Uso de barbijo a partir del nivel primario: debe tapar nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara y durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.

La ventilación debe ser cruzada y constante.

Higienizar y limpiar regularmente los ambientes y mantener una adecuada higiene de manos.

Priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.

Se sospechará de un brote de covid-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días.

Se promoverá el estudio etiológico de los brotes (confirmar los primeros casos con pruebas de laboratorio y los casos asociados por nexo epidemiológico) para identificar el riesgo de transmisión. En ese caso se notificará a los familiares de los estudiantes y al personal relacionado al aula.

Frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.

