Silencio, los concejales van a trabajar

En la mañana de la ayer había cierta incertidumbre en el sexto piso del Palacio municipal porque a horas del vencimiento del plazo para que ingresen ambas iniciativas, no se advertían movimientos en ese sentido y fue el propio secretario del Cuerpo quien tuvo que ir a preguntar si iban a ser enviados o se caía la sesión extraordinaria.

De todas maneras ambos proyectos, que necesitan una rápida resolución, sobre todo política, para que los recursos recibidos por el Municipio de Provincia (Obras Menores) y Nación (Argentina Hace II) no se sigan depreciando por efectos de la inflación, ya estaban definidos y no tardaron en llegar al Concejo.

Es así entonces que en la única sesión extraordinaria que habrá en este receso, los ediles rafaelinos retomarán la actividad este jueves, a las 9, para abordar ambas propuestas y se espera, al menos en los cálculos previos, un encuentro tranquilo y sin mayores controversias.

Una de los proyectos a abordar es la autorización para la compra directa del mobiliario necesario para la remodelación de los cinco canteros de Av. Santa Fe ubicados entre la Plaza 25 de Mayo y las calles Constitución-Tucumán.

Vale recordar que para este mes de febrero, de acuerdo a lo planificado, debían estar terminados los dos primeros, pero, distintas circunstancias lo impidieron, y solo ejecutó uno solo al que le falta colocar el equipamiento complementario debido a los inconvenientes que implica su compra a través de un proceso licitatorio.

TODO PARA LOS CANTEROS

En este marco, en los considerandos del proyecto de Ordenanza que remitió el Ejecutivo se indica que “resulta dificultoso atraer proveedores dispuestos a participar en licitaciones, debido a que los tiempos administrativos se tornan difíciles de asumir en contextos de inestabilidad económica y financiera” y “determinados insumos, imprescindibles a la hora de dar continuidad y sostenimiento a la obra pública, resultan de difícil consecución por la falta de proveedores dispuestos a correr el riesgo de vender a precios que prontamente resultan desactualizados”. Entre los inconvenientes se menciona también que “los proveedores disponibles informan una demora de 60 a 90 días en la entrega de los artefactos (bancos, alumbrados, cestos, etc.) y que sumados a los plazos administrativos que conlleva un llamado a licitación pública o privada, retardan sustancialmente la conclusión de la obra”.

Además, justifica el pedido en que “resulta necesario concluir con la ejecución íntegra de la obra correspondiente al primer cantero al que le falta el equipamiento necesario”, pero igualmente, “resulta conveniente autorizar la compra directa de todos los artefactos necesarios para equipar los cinco canteros de Bv. Santa Fe, con el objeto de garantizar su homogeneidad, su stock, abaratar gastos de envío y acortar los plazos de entrega”

Por ello, solicita autorización para: “la contratación directa para la adquisición del mobiliario urbano necesario para equipar los cinco canteros centrales de Bv. Santa Fe, en el marco de las obras que se encuentran en proceso de ejecución dentro del Plan Argentina Hace II”

Esas contrataciones directas autorizadas “deberán contar, previamente con la solicitud de al menos tres presupuestos, a fin de permitir comparar y seleccionar el que resulte más conveniente a los intereses municipales” y, a su vez, “deberán ser informadas al Concejo Municipal”

MENOS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

El segundo de los temas está vinculado al aporte no reintegrable por el Fondo de Obras Menores de 2020 que la ciudad iba a recibir y destinar a la compra de maquinarias y minibuses, pero la inflación se fue comiendo el poder adquisitivo de esos recursos y obligó a replantear lo que se puede comprar ahora.

En el proyecto enviado por el DEM se recuerda que “para el año 2020 el Fondo otorgó $ 69.903.533,34 y recibió el 25% de ese monto $17.475.883,34 y los afectó a gastos corrientes” y que por “Ordenanza 5.216, en su artículo 1°, el Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo a afectar los fondos restantes para la adquisición de equipamiento”. Los recursos fueron transferidos al municipio en fecha 15 de julio de 2021.

En función de esta desvalorización, considera el proyecto, el DEM “a través de las áreas técnicas involucradas ha evaluado las necesidades más urgentes de adquisición de equipos nuevo, en carácter de incorporación y/o de reemplazo de unidades teniendo en cuenta la importancia que revisten a la hora de dar soluciones a las diarias necesidades que surgen en la prestación de los servicios”. Del mismo modo se sostiene que “del permanente grado de deterioro como consecuencia del uso intensivo de las unidades y equipos existentes, así como la demanda de mayor cobertura de servicios y de trabajos públicos en el ejido urbano, el aporte será utilizado fundamentalmente para la adquisición de equipos que serán afectados a la prestación de servicios y a contribuir con el saneamiento ambiental, reafirmando la voluntad de dejar mejores condiciones de vida para nuestros habitantes”.

Con es fin se requiere la modificación del artículo 2° de la Ordenanza 5.216 (la original que autorizó la compra de vehículos y maquinarias) por el siguiente texto:

“Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar del monto mencionado en el artículo precedente, a la adquisición del equipamiento que se detalla a continuación: un Cargador retroexcavadora cero kilómetro, Camión frontal con equipo portacontenedor, cero kilómetro; Camión frontal cero kilómetro, chasis solo; Camión con motohormigonera cero kilómetro; Minicargadora con implementos cero kilómetro

Lo que se perdió en el camino es, por efecto de la inflación, y de acuerdo a la Ordenanza original,: un camión con planchada, una minicargadora con zanjonera y cepillo barredor, una pala retroexcavadora; un vehículo de transporte de pasajeros, un camión con caja volcadora.