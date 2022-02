intendentes y presidentes comunales le pidieron a Perotti que no los discrimine

Este martes, cerca del mediodía, más de 70 intendentes y presidentes comunales de la UCR, el PS, el PDP y el GEN marcharon a Casa de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Omar Perotti. El reclamo es por el atraso en el giro de recursos a los gobiernos locales de la oposición que "se sienten discriminados por el gobierno de Perotti", según dijo el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Horacio Ciancio, a UNO Santa Fe.

Según Ciancio, de los fondos presupuestados para los años 2020 y 2021, en diferentes conceptos, a los municipios y comunas gobernados por la oposición no llegaron más de 2.500 millones de pesos. Por eso entregaron un petitorio en Casa Gris y luego llevaron una copia a la Legislatura, donde los jefes comunales fueron recibidos por legisladores de sus partidos.

Además, el presidente comunal de San Jerónimo Sud aseguró que luego de una convocatoria a principios de la gestión, el gobernador no volvió a tener un contacto con el Foro de intendentes radicales, ni siquiera de forma virtual. "Pedimos varias audiencias y ni siquiera nos fueron contestadas. Por eso entendimos que teníamos un doble motivo para ir a Casa de Gobierno. Por un lado esto de que no nos contestan los pedidos de audiencia. El otro es que los propios funcionarios provinciales actuales nos dicen que no tienen respuestas para darnos porque la decisión final es del gobernador", explicó Ciancio.

"Estamos reclamando un atraso en obras, de los recursos del Fondo de Obras Menores y la discriminación en términos generales en el Plan Incluir, en viviendas, en Vialidad Provincial, en Desarrollo Social", dijo y continuó: "Además, nos estamos haciendo cargo de los gastos en salud en plena pandemia y no hubo transferencias prácticamente del Fondo Covid, del que se ejecutó solo el 30 o 40 por ciento de lo que le asignó la legislatura (3.000 millones de pesos en 2020)".

"También nos estamos haciendo cargo de arreglar patrulleros, combustible, cubiertas, gastos operativos de la policía, resmas de papel, computadoras, arreglos de comisarías. Nos estamos haciendo cargo de cosas que son sin lugar a dudas del gobierno provincial. Por otro lado, no vemos ninguna contrapartida con fondos como Obras Menores que son asignados a gastos corrientes por la Legislatura. En diciembre fue un mes extraordinario de gastos, entre los que está el aguinaldo y no recibimos nada. Tampoco se recibió en enero que es un mes de baja recaudación y eso agudizó la situación financiera de los municipios y comunas que no son afines al gobierno de Perotti", agregó.

En la visita a la Legislatura, los intendentes y presidentes comunales dejaron una copia del escrito en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. "Nosotros consideramos que en esta situación no se puede aprobar el presupuesto. Porque los fondos que nos adeudan son del presupuesto del año pasado y también hay fondos de presupuestos anteriores. En noviembre y diciembre contribuimos a que se aprobara la ley tributaria con una modificación porque entendíamos que ese era el camino. Pero con el presupuesto tenemos que tener una herramienta para defender a los municipios y comuna que son discriminados", señaló.

Al ser consultado sobre cómo se puede cuantificar la deuda de la provincia con los gobiernos locales, Ciancio dijo: "La totalidad de lo que le debe la provincia a los gobiernos locales de la oposición está en 2.500 millones de pesos. Esa suma tiene que ver con los distintos programas que para la provincia es nada porque representa el 0,3 por ciento del presupuesto. Pero para los gobiernos locales es un montón de plata. Tiene que existir de parte del gobierno la predisposición para solucionar esto. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y por eso fuimos a Casa de Gobierno".

En el Foro de los intendentes y presidentes comunales del radicalismo hay 128 representantes. Según los cálculos de Ciancio, a esas localidades de gobiernos radicales se les deben más de 1.500 millones.

Fuente: Uno Santa Fe