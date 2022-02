La experiencia de 30 rosarinos que compraron sus casas “a un euro” en Italia

Hace apenas seis meses, la rosarina Érica Yáñez, de 35 años, no contempló ni en sus sueños más optimistas que hoy, a mediados de febrero de 2022, sería la dueña de una hermosa casa de más de un siglo de antigüedad en un pueblito ubicado en el corazón de Sicilia, Italia.

Era octubre del año pasado y Érica repartía su tiempo entre sus labores como administradora pública en un hospital y su proyecto personal de pastelería, mientras vivía junto a su novio Alexis y a sus dos perras, Lulú y Mini.

Una noticia en la TV, un contacto mediante videollamada con la persona indicada, la esperanza de depositar sus únicos ahorros en uno de los sueños de su vida y el coraje para lanzarse a la aventura convirtieron a la joven en una de las abanderadas de una “corriente” particular que se generó en la ciudad: más de 30 rosarinos decidieron comprar casas a 1 euro en el pueblo italiano de Mussomeli, como parte de un proyecto de repoblación de la ciudad promovida por las autoridades gubernamentales de la Isla de Sicilia.

“Yo hace mucho tiempo que quería comprarme mi propia casa. Con mis 13 horas diarias de trabajo de los últimos años, logré armarme unos ahorros, pero no tenía ni cerca la plata que se necesita para poder comprarme algo acá”, le afirmó Yáñez a Infobae en una conversación telefónica.

“Yo vi la noticia en la TV cerca de octubre. Vi la noticia de la chica que había sido la primera argentina que se había comprado una casa ahí. Justo al día siguiente, una amiga me llamó y me comentó lo del proyecto de las ‘Casas a 1 Euro’ y me puso en contacto con otra Érica, una argentina que vive en ese pueblo. Y después todo empezó a darse a pasos agigantados”, agregó.

La otra Érica es Érica Moscatello, una cordobesa que se afincó en Rosario, donde conoció a su ahora marido, Javier Raviculé, y con quien, después de vivir 20 años en España, encontraron su lugar en el mundo en Mussomeli. Hoy, ambos son la piedra angular del arribo de tantos rosarinos a esa ciudad.

“El proyecto nació en 2016 y responde al nombre de ‘Reparación histórica’. Se pretende atraer a los ítaloargentinos, que por cualquiera que sea la cuestión, sus abuelos emigraron en su momento y se encuentran en un país donde aquellos que estén interesados puedan regresar. Además, resulta clave para el problema con la tasa de natalidad que existe en la región: hoy, aquí hay un promedio de apenas un hijo por familia”, reflexionó Moscatello desde Sicilia, en diálogo con Infobae.

Moscatello es embajadora de CONFAPI Sicilia (Confederación italiana de la pequeña y mediana industria privada) y es la presidenta de la consultora Caccipit para la Administración Pública, a la que el Gobierno de Mussomeli le encargó en agosto de 2021 la responsabilidad de conseguir compradores de las “Casas a 1 Euro” en toda la región del Mercosur.

Hasta el momento, Érica Yáñez es una de los 37 argentinos que ya compraron inmuebles en Mussomeli mediante esta suerte de promoción. La gran mayoría son rosarinos, mientras que hay algunos empresarios de Buenos Aires y Mendoza que también forman parte de la futura comunidad argentina en el pueblo.

“Yo tuve mi primera videollamada con Érica el 4 de noviembre. Ahí le dije que me encantaba la idea, pero que mis ahorros eran limitados y no creía tener el dinero suficiente para poder hacer todo. El 7 de noviembre vi mediante fotos la primera casa, luego cambiamos por otras dos casas y finalmente compré mi nueva casa ante la tercera opción que me presentó. Le dí el sí el 23 de noviembre del año pasado. Cuando decidí comprarla, había visto apenas un par de fotos y videos. Sólo le di un paseo virtual, jaja”, relató Yáñez.

La nueva casa de Érica es un inmueble antiguo, una casa de tres plantas, con una cocina estilo americano y un único baño en la planta superior. Tiene un balcón que da a la calle y se ve el castillo del pueblo.

“Todavía no la pude conocer en persona. Apenas la vi en algunos videos que me grabaron Érica y Javier. Yo sigo sin caer todavía. Hasta no estar ahí viéndola y tener las llaves en la mano no voy a poder creer lo que me está pasando. Me pareció extraña la disposición y la ubicación de las cosas en la casa, pero no puedo creer lo que es el barrio y el lugar. Y no puedo creer que sea mía”, reflexionó Yáñez, respecto a su primera casa propia, ubicada nada menos que a 12.000 km de su hogar actual y domiciliada en la calle Vía Santa María Delle Vanelle N° 39.

Según comentó Moscatello, entre los nuevos compradores argentinos hay un empresario gastronómico de renombre de Rosario, una pareja con sus dos hijos, un dirigente político de Buenos Aires, un empresario de comercio electrónico, entre otros.

También aseguró que tanto ella como su pareja encuentran nuevas casas todos los días en Mussomeli y que los inmuebles se venden en la misma jornada o en un lapso de 24 horas.

Cabe la aclaración. Las “Casas de 1 Euro” no cuestan sólo un euro. Si bien ese es el monto de ingreso a la operación, aquellas personas que intenten apostar a este proyecto en Mussomeli deberán pagar luego unos 10.000 euros referidos a la escritura del inmueble y luego podrá existir un pago extra, de acuerdo a los gastos de reestructuración y habitabilidad que precisan cada casa en particular.

“Con los gastos de escrituración se libera a la propiedad de problemas catastrales y se regula todo. En el camino se tramita el ‘codici fiscal’, que es como el Cuil argentino de los compradores y se les da el poder de la firma. Después se pasa a la reestructuración, ponemos en contacto a los compradores con un arquitecto, quien les pasa un presupuesto con los gastos de reestructuración. Generalmente, las casas que cuestan 1 euros son aquellas que se encuentran inhabitables en estos momentos”, detalló Moscatello.

Respecto a los gastos de reestructuración, el Gobierno de Mussomeli ofrece a los compradores un bonus habilitado hasta el 2024 en el que se compromete a cubrir el 50 por ciento del monto total necesario para la remodelación. Se estima que el costo de los arreglos con este bonus rondan los 200 euros el metro cuadrado.

“Mi casa fue una excepción. Yo pude comprarla a un euro y básicamente no hay que pagar gastos de reestructuración. Con una limpieza profunda y atendiendo algunos temas de electricidad, podría estar habitable pronto”, se ilusionó Yáñez.

Incluso, la pastelera aseguró que otra pareja de rosarinos que apostaron al mismo proyecto que ella ya se pusieron en contacto y comenzaron a armar una comunidad vía virtual: “Ellos me dijeron que iban a viajar ahora en marzo a conocer su casa y me prometieron que me iban a mandar fotos y videos de la mía”, afirmó.

“Yo, con la compra de esta casa me quedé sin ningún ahorro, así que por ahora no puedo ir a conocerla. Mi objetivo es poder ahorrar plata todo este 2022 y poder viajar recién en el 2023, ya para quedarme allá”, agregó.

Para Moscatello, la campaña de los compradores argentinos de las casas a un euro se complementa con otro de sus proyectos: la búsqueda de profesionales argentinos de la salud para nutrir al hospital de Mussomeli y de regiones linderas en Sicilia.

“Nos llegan un promedio de 100 solicitudes de médicos argentinos por día. Tenemos casi un total de 50 mil mails recibidos. Para toda Sicilia hay 2.251 vacantes, de los cuales 23 son para Mussomeli. Todo esto es parte de un convenio firmado entre la Comuna de Mussomeli y la Universidad Nacional de Rosario”, destacó Moscatello.

Mientras tanto, en el barrio rosarino del Abasto, Érica Yáñez ya comienza a imaginar lo que podrá ser su nueva vida, apenas a 30 minutos de viaje en auto de la costa siciliana y el Mar Mediterráneo.

“Con mi novio estamos desde hace 10 años y él no quiere viajar. Ya lo hablamos y él me apoyó en mi decisión de ir. Yo hace años que trabajo acá sin parar y nunca pude comprarme mi casa. Hay veces que siento que nunca se llega. Me voy a un pueblo de apenas 12 mil habitantes. Quiero poder caminar más tranquila, en un lugar más callado, vivir a otro ritmo”, se ilusionó la joven de 35 años.

Según Moscatello, al proyecto de las “Casas a 1 Euro” durará por varios años en Mussomeli. “Tenemos 12 mil habitantes y de acuerdo a las casas construidas todavía en pie, en Mussomeli hay espacio para 55 mil habitantes. Esto está recién empezando”.

Y dentro de unos años, cuando algún argentino visite este pueblo ubicado en el centro de la Isla, se encontrará con esta nueva comunidad de santafesinos que tararareán la estrofa de su coterráneo Fito Páez: “Vicino, Rosario era siempre vicino”.

Fuente: Infobae