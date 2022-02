Sergio Berni: “Me fui del kirchnerismo”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este jueves que dejó el kirchnerismo, el espacio político que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, y explicó que tomó esa decisión porque “hay momentos en que uno debe cortar el cordón umbilical”.

“Yo me fui del kirchnerismo. Me fui con dolor y tristeza. Respeto la figura de Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país en la cabeza, que a uno le puede gustar o no gustar. Pero a mí nunca me va a encontrar criticando a Cristina, aunque creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof, en una entrevista con el periodista Fabián Doman, en el programa televisivo Momento D, de eltrece.

El ministro de Seguridad confirmó su distanciamiento del sector políticamente más importante de la coalición oficialista, sin que esa decisión implique ninguna consecuencia sobre la continuidad en su cargo. Al respecto, Berni resaltó que el gobernador bonaerense “le dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses y, en eso, tengo ser fiel a lo que me comprometí; si me tengo que pelear con quien me tengo que pelear, yo no especulo”.

Lo dijo en relación a las discusiones públicas que mantuvo con su par de la Nación, Aníbal Fernández, en medio de la tensión por la cocaína envenenada, que dejó un saldo de 24 muertos. Al explicar ese cruce, el funcionario bonaerense explicó: “Yo soy un trabajador. Trabajo todo el día, con aciertos y errores, solo se equivocan aquellos que hacen, los que critican es porque nunca hacen nada”.

“Yo soy una persona que digo lo que pienso, tengo convicciones, a veces más acertadas, o otras no, pero no soy sumiso”, aclaró Berni y, al ser consultado sobre si se refería al ministro nacional respondió: “Cada uno que se ponga el sombrero que le corresponde, yo no soy vocero de Aníbal Fernández”.

Luego, el ministro de Seguridad relató que con el presidente Alberto Fernández “hace mucho” que no mantiene un contacto directo ni hablan personalmente. “Hará un año”, calculó, sobre el tiempo que hace que no dialoga con el jefe de Estado. Y, referido a Cristina Kirchner, sí fue más precios: “Después de las elecciones que no hablo con ella”, confirmó.

En ese contexto es que habló sobre su decisión de tomar distancia del sector que conduce la vicepresidenta: “Decidí apartarme de ese espacio político al cual quiero y respeto y al que pertenecí durante 33 años. Le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que tomar decisiones, tiene que cortar el cordón umbilical”.

Con información de www.infobae.com