La OTAN alerta de que numerosos agentes rusos operan ya dentro de Ucrania

La OTAN ha insistido este jueves en que Moscú está intentando provocar una escaramuza en el este de Ucrania para justificar una invasión del país. Ese temor se acrecienta. “Sabemos que hay muchos agentes de la inteligencia rusa operando en Ucrania”, según ha señalado al respecto el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, al término de una reunión en Bruselas de los ministros de Defensa de los aliados. En la cita han participado los ministros de Defensa de Ucrania (por videoconferencia) y Georgia (presencial), una presencia que parecía llamada a enconar aún más los ánimos del presidente ruso, Vladímir Putin. La UE también ha celebrado este jueves una cumbre informal extraordinaria para ultimar las posibles sanciones contra Moscú en caso de agresión a Ucrania y los planes de contingencia para paliar los daños colaterales de una posible guerra comercial con Rusia que se describe como histórica y sin precedentes.

La invitación de la Alianza Atlántica a los responsables de Defensa de Ucrania y Georgia, dos países que intentan acercarse a la OTAN a pesar de que Putin los considera parte de su área de influencia, coincide con la mayor movilización de tropas rusas desde el final de la Guerra Fría. La OTAN sospecha que Putin prepara un ataque contra Kiev para impedir, precisamente, que el país se incorpore a la Alianza. “Nos preocupa que Rusia está intentando escenificar un pretexto para justificar un ataque”, ha destacado Stoltenberg en rueda de prensa. Y el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ha corroborado: “No es la primera vez que Rusia recurre a esa táctica”.

Austin ha invocado su pasado militar para poner en duda que la acumulación de tropas rusas responda a unas simples maniobras como asegura Moscú. “Yo era soldado no hace tanto tiempo y sé de primera mano que no haces ese tipo de cosas sin motivo y, desde luego, no las haces cuando estás pensando en recoger y marcharte a casa”.

El responsable de Defensa en la Administración de Joe Biden ha cifrado “en más de 150.000 el número de tropas que están llegando a la zona fronteriza, incluso en los últimos días”. Stoltenberg calcula que Moscú “tiene suficientes tropas y suficiente armamento para lanzar una invasión de Ucrania en toda regla sin apenas tiempo para reaccionar, por eso la situación es tan peligrosa”.

Más allá de la cita de la OTAN, la cumbre europea de este jueves ha servido para cerrar filas y reafirmar la voluntad de Bruselas de adoptar sanciones comerciales contra Rusia si se produce un ataque, según ha señalado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El encuentro ha tenido lugar en medio de un gran hermetismo, sin adoptar conclusiones por escrito y sin apenas declaraciones a la entrada o a la salida del edificio Europa donde se celebran las cumbres. El silencio refleja la calma tensa con la que Bruselas sigue el pulso de Putin a Occidente.

Las reuniones en la capital europea han coincidido con un recrudecimiento de la tensión entre Ucrania y Rusia, en particular, en las regiones ucranias del Donbás, controladas por separatistas prorrusos. El Gobierno de Kiev y los separatistas se han acusado mutuamente de romper el frágil alto el fuego y del lanzamiento de proyectiles. La renovada violencia en la zona ha incrementado aún más la inquietud entre los aliados occidentales.

Granadas y desinformación

El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que ha asistido tanto a la reunión de la OTAN como a la cumbre europea, ha lamentado que haya comenzado “el lanzamiento de granadas, las bombas y la desinformación”. Borrell ha expresado el pleno respaldo occidental al Gobierno de Kiev. “Estamos con Ucrania y en contra del regreso de las esferas de influencia”, ha señalado el jefe de la diplomacia comunitaria. Y se ha mostrado convencido de que gracias a la unidad transatlántica habrá capacidad de “plantar cara a las amenazas de Rusia contra Ucrania”.

La ofensiva de Rusia contra Ucrania ya ha logrado desestabilizar la economía de la exrepública soviética. Pero también ha provocado que los aliados occidentales refuercen su presencia militar en el flanco oriental y, sobre todo, alimentar el interés de Ucrania y otros países de la zona por acercarse a la OTAN, hasta el punto de considerar a la Alianza como su tabla de salvación. “Unirse a la OTAN es la única forma de preservar la integridad territorial de Georgia”, ha señalado el ministro georgiano de Defensa, Juansher Burchuladze, tras reunirse con Stoltenberg.

La Alianza Atlántica ha reafirmado su política de puertas abiertas y el derecho de cada país a elegir su propio camino, sin ser tutelado por potencias exteriores como Rusia. La OTAN mantiene la intención de seguir apoyando a Ucrania, con varios aliados ofreciendo armamento, formación o expertos en ciberseguridad.

El apoyo también se extiende al Gobierno georgiano, que desde hace años soporta la presencia de tropas rusas en parte de su territorio. Stoltenberg ha indicado que a finales de año la OTAN incluso participará en unas maniobras en Georgia. El secretario de Defensa estadounidense ha destacado así la fuerza de la organización: “Ingresé en las fuerzas armadas de EE UU en medio de la Guerra Fría y he prestado servicios y luchado junto a los aliados de la OTAN durante buena parte de mi vida adulta, pero puedo decir que nunca había visto a la Alianza más importante, más unida y más decidida que ahora”. Según Austin, “Putin dice que no quiere una OTAN fuerte en su flanco occidental y eso es exactamente lo que está consiguiendo”.

