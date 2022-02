Unión y un punto que cotiza en bolsa para mantener la racha

Lo más rescatable de los 90' que Unión jugó en Córdoba es sin dudas el resultado. Un empate en condición de visitante ante Talleres es para destacar y mucho más si el equipo viene de ganarle a River. Cuatro puntos sobre seis en un arranque complicado es para destacar.

No obstante, habrá que decir que desde lo futbolístico el Tate dio un paso atrás en relación al cotejo ante River. Y es que resulta complicado repetir una actuación como la del sábado pasado. Por ello es que lo más destacado es el punto y mucho más teniendo en cuenta que estuvo a punto de perderlo.

Y es que cuando se jugaba tiempo de descuento, Sebastián Moyano le atajó un penal a Enzo Díaz. Por lo cual el punto es mucho más valorable, porque estuvo a nada de quedarse con las manos vacías. Le faltó creatividad de mitad de cancha hacia adelante y sostuvo el empate por el arquero y el orden defensivo.

Unión no repitió ni por asomo lo hecho ante River. Y es que el Tate no fue protagonista en la primera etapa ante Talleres y esperó demasiado en campo propio lo que propusiera el rival. No presionó arriba, sino que dejó que la T avanzara y tuviera la posesión del balón.

El elenco conducido por Gustavo Munúa no generó nada en ataque, los dos delanteros jugaron demasiado lejos del arco defendido por Guido Herrera. Pero además los carrileros nunca pudieron prevalecer, tanto Daniel Juárez como Gastón González estuvieron demasiado contenidos priorizando el retroceso.

Es cierto que pese al dominio del balón, Talleres no generó demasiado. La más clara fue un cabezazo de Federico Girotti que terminó desviando Sebastián Moyano ante el quedo de Emanuel Britez. Unión no sufrió en defensa, pero el partido siempre se jugó mucho más cerca de su arco que el del equipo local.

Y eso se debió a que esperó demasiado, no tuvo la agresividad del partido ante River para asfixiar a la T y está claro que le faltó ambición. Apenas un remate de media distancia de Jonatan Álvez y no mucho más. El mejor negocio de Unión al cabo de los primeros 45' fue sin dudas el empate parcial.

En el segundo tiempo, Talleres salió con la misma postura al igual que Unión, es decir el local con la pelota y el Tate esperando. Rápidamente pudo marcar la T con un remate de Federico Girotti que terminó tapando Moyano. Y Gustavo Munúa hizo ingresar a Enzo Roldán y Leonardo Ramos buscando respuestas.

Sin embargo el rendimiento de Unión no mejoraba y Talleres seguía siendo un poco más. Una vez más debió aparecer Moyano para tapar un remate al primer palo de Enzo Díaz. El lateral derecho le ganó ampliamente el duelo a Pajarito Juárez quien terminó reemplazado.

Unión mejoró con los cambios, el equipo tuvo mayor circulación en la zona media y jugó más lejos del arco de Moyano. La más clara del Tate fue a los 37' con un cabezazo de Franco Calderón que tapó a puro reflejo Herrera. De una pelota quieta casi se ponía en ventaja sin merecerlo.

En los minutos finales la sensación era que Unión tenía más resto como para ganarlo. Los cambios habían tonificado al Tate y el equipo local sentía el desgaste. Pero en tiempo de descuento Talleres tendría la opción más clara para ganarlo, pero se lo impidió el arquero rojiblanco.

De un pelotazo largo, el defensor Rafael Pérez quedó en posición de ataque, encaró a Calderón quien de manera imprudente le cruzó la pierna. Penal que ejecutó Enzo Pérez y que magistralmente tapó Moyano arrojándose a la derecha para desviar el balón y darle un punto al Tate.

Un empate con sabor a victoria por como se dio el partido. Unión no jugó bien y lejos estuvo de ser el equipo que le ganó a River. Pero termina rescatando un punto en condición de visitante ante un equipo importante y además con el plus de un penal atajado en tiempo de descuento.

