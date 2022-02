El Gobierno confirma que analiza colocar más impuestos a las criptomonedas

En la actualidad, todas las operaciones con criptomonedas se encuentran gravadas en Argentina por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido coloquialmente como el Impuesto al cheque.

Pero a este tributo se le podrían sumar otros, según lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó este viernes durante su participación virtual en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 que se desarrolla en la capital indonesia de Yakarta.

Concretamente, el titular de Hacienda esbozó las intenciones del Ejecutivo nacional sobre estos activos digitales al manifestar que los integrantes coinciden "en la importancia del desarrollo de un marco de reunir la información que garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Esta noticia fue recibida por los especialistas de una forma negativa debido a que consideraron que más gravámenes pueden llegar a alejar a los distintos beneficios que trae aparejada esta tecnología y su necesaria adaptación al sistema argentino, según lo que pudo recabar Ámbito.com.

Rodolfo Andragnes, cofundador y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, sostuvo que la creación de impuestos específicos no es una solución viable debido a que "las criptomonedas probablemente son parte del futuro y es una cosa para abrazar y no para alejar, algo para sumarse y no para ahuyentar a la gente".

Desde su punto de vista, advirtió que el Gobierno previamente debe poder "definir qué es una criptomoneda" y, a partir de esa base, analizar "qué impuestos le calzan o no".

"Por otro lado, tienen que entender el abanico entero de criptomonedas que hay porque pueden tomar una definición por un lado y no entienden que hay algunas monedas que son más como un security", remarcó Andragnes y añadió que probablemente lo que comenzó a analizar Economía es "el impuesto a los bienes personales, que no está claro cómo calza".

Sin embargo, evaluó que "entendería" a Guzmán si la idea es "aplicar los impuestos que hoy se aplican a otros ámbitos, en los cuales las criptos están exceptuadas".

El tributarista Cesar Litvin marcó su postura al indicar que "no hay más tolerancia a nuevos impuestos" y que "es una misión imposible financiar el 40% del PBI de gasto público porque no hay sistema tributario que pueda soportar tanto peso".

Consultado sobre la posibilidad de la aplicación de impuestos a las exchange, subrayó que "sería un parche más" que representaría "otro parche recaudatorio de los tantos que se hacen".

"Es momento de repensar todo el sistema tributario para hacerlo más eficiente, aumentar el empleo y traer inversiones. Crear más impuestos nos lleva al camino de que Argentina no sea la opción para los inversores", fijó.

"La reforma de la ley 27.430 del año 2017 con vigencia a partir de febrero de 2018 estableció la gravabilidad en el impuesto a las ganancias en forma habitual o no habitual de cualquier tipo de renta obtenida por monedas digitales", explicó el especialista, por lo que aseguró, en un tono crítico, no entender "qué otro impuesto desea sumarle".

En la misma línea se expresó, Diego Fraga, socio de Expansión Business Argentina, al aseverar que el ministro "no tuvo en cuenta que las criptomonedas ya tributan" y opinó que "el tema está en las que no están declaradas, las que están en billeteras que no pueden ser detectadas o exchange sin presencia en Argentina".

"El hecho de que estén reguladas no va a implicar que quienes lo tienen no declarado lo empiecen a declarar. A las que están en negro no tienen forma de alcanzarlas", resaltó.

