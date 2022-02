Gabriel Katopodis: "No hay rumbo en el país si no resolvemos ese problema con el FMI"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este sábado que el país "no tendrá rumbo" si no se resuelve "el problema con el FMI" y consideró que el Gobierno está "resolviendo una tragedia" heredada del macrismo.

“Estamos resolviendo una tragedia que nos dejaron, porque el problema grave fue traer de vuelta al FMI a la vida de los argentinos”, expresó el funcionario en declaraciones radiales.

Katopodis sostuvo que “no hay rumbo en el país si no se resuelve ese problema con el FMI" pero que esa solución no debe limitar el progreso nacional: "Por supuesto que vamos a estar muy firmes en que ese acuerdo no condicione que la recuperación de la economía se consolide; necesitamos que esa recuperación llegue a todos y llegue más rápido”.

“Cada obra publica que ponemos en marcha es una empresa y son trabajadores del lugar que pueden emplear y para nosotros eso es fundamental”, remarcó.

En ese sentido, indicó que la obra pública "es algo más que hormigón, ladrillos y puentes" sino define "qué tipo de desarrollo, de crecimiento e industrialización uno quiere para el país”.

“La realidad es que cuando llegamos había 380 obras y 70% estaban paralizadas por falta de pago”, recordó, y añadió que “el modelo PPP eran 70 obras e hicieron apenas el 2% de lo que estaba previsto”.

"Si hubiésemos aplicado el sistema PPP hoy tendríamos que pagar US$ 13.000 millones; era un modelo que beneficiaba al sistema financiero y que fracasó”, declaró.

Desde su punto de vista, "el de PPP era un modelo que fracasó" y actualmente el Gobierno licita "esas 70 obras con Vialidad Nacional a un tercio del valor" propuesto por el Gobierno anterior.

Con ese tipo de maniobras del macrismo, el ministro sentenció:

"Está claro que ellos no fueron un gobierno transparente, no fue un gobierno que pueda dar cátedra de republicanismo y calidad institucional, que fue un gobierno que además construyo un sistema de persecución de periodistas y políticos, y hasta de políticos propios”.

Con información de www.ambito.com