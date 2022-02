Julián Domínguez: “Nada alcanza para responder a las consecuencias del cambio climático”

En el marco de la visita que realizó el viernes pasado a la Fiesta Nacional del Trigo, en la distrito cordobés de Leones, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dialogó a solas con Infobae de los principales temas que forman parte de la agenda agropecuaria. El principal, es la situación dramática que se vive en la provincia de Corrientes, con los incendios forestales, que ya afectaron a más de 700.000 hectáreas y las pérdidas económicas para las cadenas productivas superaron los 25.000 millones de pesos.

Al respecto, comentó que “nada alcanza para responder a las consecuencias del cambio climático”, y mostró su preocupación por las pérdidas productivas y económicas en todos aquellos distritos del país donde la sequía y las elevadas temperaturas están derivando en focos de incendio. También el funcionario no quiso ingresar en la polémica que se generó en los últimos días entre el titular del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y los productores agropecuarios a quien el funcionario responsabilizó de los incendios en Corrientes.

Otro de los temas de la agenda que este medio analizó con el titular de la cartera agropecuaria, fue el malestar que hay en las entidades del campo por la intervención oficial en el mercado de la carne vacuna, con restricciones a la exportación que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año próximo, y la propuesta de conformar un fideicomiso de maíz y trigo con el objetivo de compensar a las empresas molineras y avícolas por la suba de los precios internacionales.

- Usted ministro había hablado de una actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria. Al respecto hay un pedido ya formulado al Jefe de Gabinete, Juan Manzur. ¿En qué quedó dicha solicitud y cuándo se va a implementar?, porque da la sensación que tanto la ayuda que está enviando el ministerio de Agricultura como el de Ambiente no alcanza para frenar una situación que realmente es dramática en Corrientes por los incendios

- Nada alcanza para responder a las consecuencias del cambio climático. Lo que hemos hecho es reasignar más o menos un monto que estimamos en la actualización que demandaban las entidades y el procedimiento de la Ley de Emergencia (Agropecuaria) es: primero las provincias declaran las emergencias, después se trata en la Comisión Nacional y a partir de ahí se disparan los mecanismos de financiamiento. Exactamente hemos hecho eso.

Cuando fui a Corrientes, le pedí al señor gobernador la declaración de la ley de emergencia y en esa misma semana se declaró la emergencia provincial. Y estamos trabajando, sin que se haya reunido la Comisión (Nacional), la asistencia económica a productores y un financiamiento para aquellos productores que no pueden acceder a las líneas de crédito, para que puedan tener los instrumentos, independientemente que Ambiente envió rescatistas y cuatro aviones hidrantes que están trabajando en la zona y en total son doce aviones, entre los privados y los que aportó Ambiente y otro sector, los que están trabajando junto con los rescatistas.

- ¿Se está pensando en alguna ayuda extraordinaria que están pidiendo los productores como condonación de deudas o algunos otros aspectos? ¿El Gobierno puede llegar a contemplar esa situación, teniendo en cuenta el fenómeno climático que se está viviendo?

- Dos cosas que con el ministro (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas estamos trabajando. Una línea de financiamiento que la semana que viene él lo va a anunciar. Matías nos está acompañando muchísimo en el financiamiento de tasas para el sector. Estamos ya interviniendo en Mercedes, que es el distrito ganadero más importante de Corrientes, en la asistencia a los productores. Están los equipos de Agricultura Familiar y de Cambio Rural trabajando. Además se nos planteó la necesidad de financiamiento para esta primera vacunación (anti aftosa) del diferimiento del pago de financiamiento sin tasa de interés. Hemos hablado con las empresas proveedoras de vacunas para que tengan el diferimiento de plazos.

. ¿En qué otros aspectos se está trabajando para fortalecer la ayuda a los damnificados?

. Estamos trabajando en agregar líneas de financiamiento con tasa diferenciada. En materia fiscal, la Ley de Emergencia (Agropecuaria) prevé 50% de afectación en la declaración de emergencia y 80% de declaración de desastre agropecuario, con todos los beneficios que representa en materia fiscal, en AFIP, en materia inmobiliaria, diferimiento de pagos, etcétera. Todo eso tiene el procedimiento propio de la ley. Ya declarada la emergencia y la zona de desastre en la provincia de Entre Ríos, se va ir construyendo la respuesta a ese problema. De hecho, los titulares de la Mesa de Enlace volvieron a plantear la necesidad de que se haga efectivo estos diferimientos, así que estamos trabajando en la gestión y en la presentación. Para esto vamos a necesitar cooperación de parte de la provincia (de Corrientes) para individualizar a los productores, número de CUIT, identificación frente a la AFIP, pero sí, la misma ley prevé diferimientos y beneficios fiscales, y eximición para las zonas que se declaran de desastre agropecuario.

. Desde muchos sectores están reclamando responsabilidad al momento de llevar adelante la gestión y también cuando se realizan declaraciones. En el campo no cayeron para nada bien las declaraciones del ministro Juan Cabandié. ¿Usted tiene alguna posición al respecto o es un tema en el que no se quiere involucrar?

- Sobre las declaraciones de un colega, no me corresponde a mí emitir una opinión. Me consta el esfuerzo que está haciendo el Ministerio (de Ambiente) con rescatistas, con asistencia y vamos a trabajar para resolver los problemas que tiene y la angustia que tiene la gente. Eso fue lo que me pidió el Presidente y ojalá con nuestro trabajo, con nuestra presencia podamos hacer que por lo menos sientan que nosotros los acompañamos y ese es el propósito que tenemos: que tanto los ganaderos, como los empresarios forestales, como los habitantes de la provincia sientan la mano fraterna y solidaria de la Nación, en los momentos de dolor y de dificultades. Las opiniones entre nosotros las hablamos internamente. Sería improcedente de mi parte emitir cualquier juicio. Lo que debo ser absolutamente honesto, el ministro (Cabandié) ha puesto todos los instrumentos a disposición -los rescatistas, los brigadistas y los aviones hidrantes- cuando nosotros le hemos planteado los problemas que había.

Intervención en los mercados

- El malestar de los productores es muy grande sobre la intervención oficial en los mercados, con el tema de la carne y también con esta idea de la que volvió a hablar el Secretario de Comercio Interior de crear un fideicomiso de trigo y maíz. ¿Usted avala este tipo de medidas?

- Vamos por parte. No es cierto que los mercados estén intervenidos. Lo tomo como parte del discurso político de las entidades…

- Las restricciones para exportar carne vacuna siguen vigentes hasta fin del 2023, y en trigo y maíz se quiere avanzar con más intervención…

- No hay intervención. Lo que yo hice es, en esta etapa de mi gestión, lo dije desde el primer día, es definir cuáles eran los puntos de equilibrio como lo hace cualquier país, como lo hace cualquier persona que administra en la vida privada, determinar cuál es el consumo de su país. Sería un acto irresponsable no hacerlo. Y hay que hacerlo de la manera más inteligente, porque todos coinciden: los datos de abastecimiento del mercado interno salieron de la cadena, incluidos todos los productores. De hecho, eso no ha tenido consecuencias cuando fijamos los puntos de equilibrio porque en materia de trigo, que era el tema más crítico, la molinería terminó pagando mejores precios que los que pagó la exportación.

Es decir, de ninguna manera (hay intervención), el mercado funciona y de hecho el mercado de trigo y de maíz demuestran que esto es así. Sobre el fondo fiduciario, esto se habló sobre el final del año (2021), tomando la experiencia del girasol. Todos saben cual es mi posición pública y del compromiso del Presidente, que las retenciones no se iban a aumentar. Y esta es una decisión que charlamos con el Presidente de la Nación, que había que sacar y despejar ese tema.

- ¿Más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se tocan las retenciones?

- Nunca me habló el presidente de una opinión contraria en este sentido. Sí, de la necesidad de crear un instrumento que permitiera resolver, básicamente, lo que pasaba con el aumento del pan, con el aumento de la harina y con los fideos: crear un instrumento, y ese instrumento es el fondo fiduciario que, de hecho, en el mes de diciembre se firmó. Yo lo pondría a la inversa. Me parece que es un aporte solidario que el sector siempre lo ha hecho. Si piden previsibilidad, lo que estamos diciendo es no se cierran ni se tocan las exportaciones. Si trabajamos y nos anticipamos a los problemas vamos a encontrar las mejores soluciones. Ya se había visto que, en el caso de girasol, este instrumento servía y evitaba tocar las medidas que son el cierre de exportación o el aumento de retenciones y por ese camino se está transitando. No es el camino ni cerrar exportaciones ni tomar medidas arbitrarias.

- Pero el rechazo es general a la aplicación de este tipo de instrumentos y los productores reclaman combatir a la inflación de otra manera

- El sector vuela. Aún con todas las dificultades que tenemos hay una expectativa positiva de trigo, hay una expectativa positiva de maíz. Yo tengo los pies en la tierra, consulto, sé, vivo, charlo, visito, camino, registro y veo que el escenario es positivo. Me parece que todas las cadenas están encontrando un camino para dar previsibilidad. Yo creo que, lejos de generar inestabilidad, lo que construye es certeza y previsibilidad. Por otro lado, el escenario internacional es de apertura de nuevos mercados: todo lo que Argentina pueda producir lo va a vender. Y hoy estamos produciendo, aun con cambio climático, en el límite de nuestras máximas posibilidades.

El otro día hablaba con representantes de la vitivinicultura, que -a los que exportaban menos hasta 500.000 dólares- se le habían bajado las retenciones: tienen un reintegro de 8%. Aún con los reintegros, tienen saldo positivo de exportación. Este es un Gobierno que quiere que el país exporte. Este es un Gobierno que necesita que el país exporte. De hecho, entre el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Nación se han ofrecido en financiamiento 400.000 millones de pesos, el año pasado, a tasa subsidiada. Es decir, se está acompañando a todo el proceso de producción, de comercialización y de industrialización del campo argentino.

Los cambios de gabinete

. ¿ Los cambios que realizó en su gabinete significan un relanzamiento de la gestión?

- No. Porque los lineamientos son los mismos. Yo en Agricultura soy un director técnico. Me parece que el gran esfuerzo, le pido a Dios que me dé claridad y voluntad, es aprovechar a los jugadores que tiene hoy la política pública argentina en el sector, que son jugadores buenísimos. Mi desafío es que seamos un equipo. Si logramos ser un equipo, seguramente vamos a poder hacer goles y contribuir al desarrollo del sector. Yo le pedí cooperación a todos. Todos tienen una historia, tienen vivencias, tienen formación. Después de Glasgow, de la cumbre climática, quedó claro que van a avanzar los países que entiendan todas las normas de cambio climático, de buenas prácticas agrícolas y de exigencia de certificación de trazabilidad de nuestros productos.

La decisión nuestra y el Presidente lo entendió y lo acompañó así, es elegir a funcionarios que entiendan cómo se va a jugar el escenario global. De hecho, (Rodolfo) Acerbi que ocupará la vicepresidencia del Senasa, su especialidad es precisamente el comercio internacional. De hecho, en la crisis de la aftosa fue quien trabajó con la Unión Europea y tuvo a su cargo la agenda internacional, y su máster y su posgrado es en temas internacionales. Queremos seguir siendo un país íder, con lógica de jugador global. Preparamos los equipos en los roles que mejor puedan entender todas las exigencias internacionales que van a ser muchas y vamos a tener infinidad de problemas y de trabas en materia internacional, entonces, desde el Senasa lo que tratamos de reordenar es en función de eso.

* Para www.infobae.com