Hija de un sindicalista procesado y desde 2012 con un tal De Paul: quién es Camila Homs

Camila Nicole Homs nació el 2 de diciembre de 1996. Es la mayor de las dos hermanas Homs, hijas de Liliana Frontan y de Horacio Homs, un sindicalista de vida suntuosa y polémica. De origen pudiente, educada bajo estrictos dogmas religiosos y dueña de una belleza digna de un Stendhal, no es justamente su historia de amor con Rodrigo de Paul una de esas que terminan por colocar a una mujer en el agrupador botineras. No. Cuando ella lo conoció, él aún soñaba con debutar en Primera.

Ni ella Dama, ni el vagabundo, pero algo semejante

Camila creció en un ambiente con todo a disposición. Su padre, Horacio Homs, figuraba como dueño de la firma Abril Catering, pero su excéntrica vida llevó a la Justicia a investigarlo minuciosamente y en octubre de 2017 se entregó tras pasar una semana prófugo a partir de su relación comercial con el exsecretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, detenido en septiembre de 2017.

Y es que el envidiable patrimonio de Homs no se justificaba con su actividad. Homs, junto a su expareja y madre de Camila, Liliana Frontan, era dueño de Abril Catering, una empresa que repartía las viandas a los trabajadores de la construcción de La Plata.

La compañía tenía, entre otros autos, un Toyota SW4, patente KOD916, que sólo podía ser manejado por Medina y su esposa. El dueño de Abril Catering, además, le giró entre 2013 y 2015 casi 900 mil pesos a Marianela Pagnoni, hijastra de Medina, y luego 5,8 millones a Rey del Cielo SA, una empresa de la propia Pagnoni.

Rodrigo De Paul, sacrificio y rocanrol

Rodrigo De Paul, por su parte, atravesaba su difícil historia familiar mientras, ya como parte de las divisiones formativas de Racing, soñaba con llegar a Primera como el gran paso inicial de la carrera que quería hacer y que, a las claras, ha logrado. Lo suyo era el sacrificio: un padre ausente, un abuelo que fue su sostén, una madre que trabajaba la mayor parte de los días y sus hermanos, junto a quienes se mantuvo unido al igual que con sus amigos de Sarandí, esos con los que andaba para todos lados.

El amor

Camila y Rodrigo se conocieron en la adolescencia. Ella tenía 15 años y él 17 recién cumplidos. Los unieron los amigos, el barrio, el destino, tal vez, y luego de algunos meses de iniciada la relación, ella publicó un contundente mensaje en su cuenta en Instagram: “Estoy enamorada”, escribió junto a una foto de él, el 21 de noviembre de 2012.

Camila Homs se educó en el tradicional Colegio de mujeres San Martín de Tours, cuyo modelo educativo es confesional y familiar, y se basa en conceptos como que “la persona vive y crece como ser social; necesita para desarrollarse de una continua relación consigo misma, con el prójimo y con Dios”, que “la familia es la célula básica de la sociedad, formada por la unión matrimonial de un hombre y una mujer, llamados a vivir en comunidad de amor” o que “Dios creó al ser humano, varón y mujer, confiriéndole la dignidad personal de manera idéntica a uno y a otra. El varón y la mujer son, por lo tanto, imagen de Dios. Iguales en cuanto personas, diferentes y complementarias en su identidad sexual”.

Para cuando se pusieron de novios, Rodrigo aún estaba en la Reserva de Racing. Pasó, sin embargo, poco tiempo hasta dar el gran salto. El mediocampista hizo su debut profesional el 24 de enero de 2013, en un Torneo de Verano, ante River. A ella le regaló aquella camiseta, la que hoy se cotizaría mucho.

Tu mundo, mi mundo

Acaso fue el mundo de De Paul, más allá del carisma propio del futbolista, lo que subyugó a Camila. Uno menos complejo que el de su familia, envuelta en escándalos, sospechas e investigaciones de alto rango judicial y político. La presión era demasiada, los problemas aún más y, así, Horacio Homs y Liliana Frontan terminaron por separarse.

El hombre no tardó demasiado en volver a formar pareja, ahora con la nutricionista Betsabé Masselos, con quien se trasladó a Mendoza, donde residían, y donde se entregó cuando la Justicia lo acorraló.

A partir de entonces, tanto el padre de Camila, Juan Horacio Homs, y su madre, Liliana Beatriz Frontán, quedaron imputados desde su rol como presidente y directora, respectivamente, de la firma Abril Catering S.A. El mismo destino sufrió Gabriela Betsabe Masselos, pareja del momento del hombre.

Rodrigo fue testigo de todo aquel proceso angustiante para Camila quien, sin embargo y curiosamente, no publica fotos junto a su madre y abundan, sin embargo, las imágenes de ella junto a su papá. Y es que aunque Camila no lo haya declarado públicamente porque no habla con la prensa ni expresa intimidades o cuestiones de su vida privada, su madre por momentos se vuelve una especie de competidora de su hija.

No es raro encontrar en los comentarios a los posteos de Camila los de su madre tales como: “¿De donde salieron esos peques? Y bebé Bauto, q apenas tiene 6 meses ! 🤷🏼‍♀️ donde lo teniaaaaas , a mi me llevaron 2 años volver al estado natural 🤦🏼‍♀️”, o “Pero me quieres decir quien te hizo Tan perfecta ? O sea yo misma. Bueno y tuve una ayudita pero apenas ! 😃💣💣💣🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”

Siempre juntos

Por estos avatares es que la pareja, fuertemente afianzada, se recluyó en su mundo y ella se dedicó a acompañar al jugador adonde fuese que estaba y no se separó de su lado prácticamente nunca. Lo vio debutar en Racing, se subió con él al avión cuando emigró a Europa por primera vez para jugar en el Valencia.

A su lado estuvo cuando De Paul regreso a la Argentina para volver a vestir la camiseta de la “Academia” y fue su principal sostén en un momento crítico de su carrera deportiva. Comían juntos, vacacionaban juntos, celebraban codo a codo las fiestas, los cumpleaños, le gritaban su amor al mundo.

Fue en 2016, cuando el futbolista fue cedido al Udinese de Italia, el club y el fútbol que le dio la madurez que necesitaba (hasta convertirse en referente del club), cuando ella decidió unirse a él y volverse definitivamente inseparabales, porque mientras él estuvo en el Valencia (2014-2015), ella finalizaba sus estudios secundarios y diagramaba su futuro, ya lanzada como toda una influencer.

Las mujeres de De Paul

Llevaban casi siete años juntos y él, que ya era uno de los futbolistas argentinos más destacados del exterior y empezaba a afianzarse en la Selección, habló de Camila y de su mamá como las referencias principales de su vida. “En la vida cotidiana, mi mujer y mi mamá son las dos personas con las que más hablo. A veces siento muchas presiones (...) Y la situación me puede atosigar. Entonces me apoyo en mi mujer, que me ayuda a liberar la cabeza, y en mi mamá, que se encarga de toda la familia en Argentina”, decía al diario La Nación en noviembre de 2018.

Poco después, a cuando se convirtieron en padre por primera vez. Francesa nació en enero de 2019 y los volvió más fuertes que nunca.

De las pocas expresiones públicas que hizo, Camila habló de De Paul como “el mejor papá que podía elegir para mi hija”. Para entonces, el futbolista brillaba con luz propia en la Selección argentina, siendo clave para la reinserción de Lionel Messi en el equipo tras el Mundial de Rusia 2018, y ella estaba orgullosa de ver el ascenso imparable de aquel al que conocía de casi toda la vida y por quien apostó como hombre y padre de sus hijos.

Emblema de la Selección, repercusión mundial y tentaciones

Fue tan extensa la relación que la historia entre Camila y Rodrigo tuvo otro momento de lo que parecía ser una construcción para toda la vida. Y es que luego de la histórica consagración de la Selección argentina en la Copa América Brasil 2021, evento que tuvo al futbolista como uno de los máximos íconos de ese grupo junto a Lionel Messi, fueron padres por segunda vez.

“Bienvenido hijo. Qué leona sos mi amor. Te amamos”, escribió el futbolista junto a la tierna imagen de su bebé, nacido el 15 de julio de 2021, solo cinco días después de aquella gesta albiceleste en el Maracaná.

Aquella multiplicación de la familia, que parecía afianzar el núcleo, no fue suficiente para impedir lo que en principio fueron rumores y luego la confirmación de la separación pese a la lealtad que Camila Homs tuvo y supo mostrar hacia Rodrigo De Paul, junto a quien en agosto de 2021, cuando Francesca tenía dos años y Bautista apenas un mes, acompañó en su traspaso al Atlético de Madrid.

Se terminó

No hay garantías para el amor y hay sí, y en cantidades industriales, permanentes boicots, potenciados en casos donde figuras públicas como la de Rodrigo De Paula toman la trascendencia que la suya logró desde que se transformó en líder de la Selección, ese que Messi busca para jugar, pero también para ser confidente. Miles alrededor queriendo su atención, tentaciones, solicitudes, millones de seguidores, cataratas de mensajes privados y así...

Así hasta que los rumores primero son desmentidos, y luego confirmados. “Sí amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...”, le confirmó De Paul a un periodista algunos días atrás. Para Camila y Rodrigo no fueron suficiente el tiempo, los hijos, los éxitos alcanzados, la familia conformada o los golpes de los que se levantaron.

¿Infidelidad?

El entorno de ella sugiere la traición de él con una (o más) infidelidad. Ella no habla y él asegura que no es así, que solo se desgastó el amor. Toda una década juntos que, por haber comenzado cuando eran recién adolescentes, parece ser toda una vida. Y es que el amor, como dice la canción, es eterno mientras dura.

