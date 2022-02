Perotti reza pero no les quiere dar a los maestros lo que ellos piden.¿Comienzan las clases?

El miércoles pasado el gobierno se sentó por primera vez con los docentes para discutir de salarios, de condiciones de trabajo y de cómo están las escuelas para un regreso a clases con presencialidad plena. La provincia esperó a tener como referencia el porcentaje ofrecido en la paritaria nacional para iniciar la negociación con los gremios docentes de la provincia.

Esa demora en la discusión nacional llevó a estirar el inicio de la negociación más de lo aconsejable y prácticamente solo queda tiempo para una oferta y una votación de los maestros por sí o por no. Si la respuesta es negativa, seguramente estará acompañada de medidas de fuerza. Por eso el gobierno se quedó sin mucho margen de maniobra y con muchos temas por acordar.

Después de dos años de pandemia donde los chicos perdieron muchos días de clases y varios se desvincularon de la escuela , uno de los principales objetivos de los gobiernos, nacional y provincial, es recuperar la presencialidad plena y garantizarles a los estudiantes una trayectoria escolar sostenida. Para lograr eso es vital no perder días de clases.

Pero los antecedentes inmediatos no son buenos y los mediatos tampoco. El año pasado los docentes recurrieron a medidas de fuerza para negociar con el gobierno mejores condiciones salariales. En marzo los docentes públicos declararon un paro de 48 horas, por lo que se pospuso el inicio de clases. La oferta había sido del 35 por ciento en tres tramos (18 por ciento con el salario de marzo, un 8 que estaba fijado en julio –luego se adelantó para junio y eso destrabó el conflicto– y el 9 por ciento restante en el mes de septiembre).

Además, se estableció una cláusula de revisión que se ejecutó en octubre. Allí se volvieron a reunir las partes y recién se llegó al acuerdo luego de varias jornadas de lucha de los maestros. Pasando en limpio, en 2022, las dos instancias de negociación entre la provincia y los docentes tuvieron medidas de fuerza. El gobierno de Omar Perotti llevará la propuesta a la instancia de negociación durante esta semana, por lo que será menos de cinco días hábiles antes del inicio de clases. En principio parece poco tiempo para negociar la paritaria, pero si la oferta es buena todo lo dicho será letra muerta.

Cuando se pone en perspectiva cómo fueron las negociaciones salariales de los docentes en los últimos años también se puede observar que nunca fueron fáciles los inicios de clases. De los últimos 11 años –la mayoría del Frente Progresista en el gobierno– solo en una ocasión el ciclo lectivo comenzó sin medidas de fuerza. Fue en 2011, durante el último año de gobierno de Hermes Binner. Los datos no son alentadores, y son datos, no opinión.

Ahora el gobierno de Perotti tiene la chance de torcer esas estadísticas. Pero para eso necesitará de mucha voluntad política y de una muy buena oferta porque los docentes ya anticiparon que este año no les alcanza con empatarle a la inflación, sino que quieren que sus salarios recuperen poder adquisitivo.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, había adelantado que el ofrecimiento iba a rondar el 40 por ciento ya que esa era la pauta nacional. Tanto los docentes como los gremios de la administración pública dijeron que esa cifra solo puede ser tenida en cuenta si es para el primer semestre. Pero que debería mejorarse cuando se active la cláusula de revisión, un mecanismo con el que todos están de acuerdo en un contexto de mucha inflación.

Amsafé, el gremio con más docentes públicos afiliados, ya tiene decidido hacer sus asambleas a fines de esta semana. Si para entonces no tienen oferta salarial ya deslizaron que no hay más alternativas que medidas de fuerza. Por eso, luego del encuentro paritario del miércoles pasado, pidieron que el gobierno acerque la oferta en los primeros días de esta semana. Hasta el viernes a última hora no hubo convocatoria para una nueva reunión.

El reloj corre y los funcionarios del gobierno afinan la oferta que les harán a los docentes. Es tiempo de definiciones para saber si los chicos comenzarán las clases el 2 de marzo o tendrán que esperar unos días más para volver a las aulas.

Fuente: Uno Santa Fe