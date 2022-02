Un debut que no convenció: Atlético empató ante Villa Dálmine en Alberdi

Es un torneo largo y eso es bueno (o no) para un equipo que en dos presentaciones aún no convence, que se encuentra en plena formación, con mucho por mejorar desde el funcionamiento, y la idea que pretende el cuerpo técnico. Atlético de Rafaela y Villa Dálmine igualaron 1 a 1 en la tarde-noche de ayer, por la segunda fecha de la Primera Nacional 2022, torneo Malvinas Argentinas.

En lo que fue el debut de la ‘Crema’ ante su gente, que acompañó en buen número, el que abrió el marcador fue el elenco visitante, a los 42 de la primera parte y por intermedio de Francisco Nouet. En el complemento, cuando se jugaban 30 minutos, el ingresado Gonzalo Lencina, de cabeza, puso el empate para el conjunto albiceleste.

Con imprecisiones a la hora de trasladar la pelota e intentar asociar el juego, el conjunto del Yagui Forestello fue de menor a mayor. La superpoblación en el mediocampo que propuso el ‘Viola’ pesó para que las líneas de la Crema no lograran asociarse. Bellocq fue el eje del equipo pero sin claridad de tres cuartos para adelante. Portillo, Romero ni Cardozo pudieron encontrarse y el pelotazo fue una constante.

De arranque nomás Atlético intentó llevárselo por delante al rival. A los 4 minutos la presión alta le permitió encontrar un rebote a Emiliano Romero, que metió un remate de media distancia y Montoya, de buena respuesta, mandó al córner.

Luego, el local intentó hacerse del balón pero no tuvo desequilibrio y perdió fácilmente la pelota en el medio campo. Dálmine se sintió cómodo, hizo su negocio.

A los 21 minutos, algo de juego asociado y primera llegada a fondo, clara, que no llegó a conectar Laureano Tello que ingresaba solo por el medio del arco.

La respuesta de Atlético llegó a los 39 minutos, cuando Cardozo metió un lujo para dejar en el camino a un rival, falta, tiro libre y desde esa ejecución Faria quedó mano a mano con Montoya pero definió al cuerpo del arquero.

A los 42, dudas en el fondo celeste y el que no perdonó fue Francisco Nouet, que con un remate cruzado abrió el marcador para la visita.

Sobre el final, Guido Milán metió un cabezazo que el 1 desvió al tiro de esquina.

En el complemento, los cambios de nombres y esquema le hicieron bien a Atlético. Si bien siguió sin tener demasiada claridad en los últimos metros, insinuó más y tuvo otra actitud. Se encontró con la pelota, por los costados hizo la diferencia, aparecieron los espacios y así llegó al empate. El ingresado Gonzalo Lencina, a los 30 minutos y de cabeza, puso el 1 a 1.

Antes de encontrar la igualdad Villa Dálmine lo tuvo para ponerse 2-0 pero el propio Nouet se lo perdió de manera increíble.

Tras la caída en Córdoba y la presentación de ayer en el Monumental, las primeras imágenes del nuevo Atlético de Rafaela no dejan muchas convicciones. El juego colectivo aún sigue sin ensamblarse, pero exhibe signos de vitalidad. En un plantel totalmente renovado, y luego de una pésima campaña como la 2021, será fundamental y vital encontrarse rápidamente con una victoria que le traiga tranquilidad y confianza a la hora de trabajar, y empezar así a construir el equipo que todos imaginan y sueñan por barrio Alberdi.

OTROS PARTIDOS. Estudiantes (BA) 0 - Dep. Riestra 0, Brown (PM) 3 - Almirante Brown 1, Brown (A) 3 - Flandria 0, Independiente Rivadavia 1 - Quilmes 0. HOY: 17hs (TyC Sports) Santamarina vs Belgrano, 19.15hs (TyC Sports) Ferro vs Dep. Maipú.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

Atlético de Rafaela: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 2-Fabricio Fontanini, 6-Guido Milán y 3-Jonás Aguirre; 8-Emiliano Romero, 5-Franco Bellocq, 10-Diego Cardozo; 7-Ayrton Portillo, 9-Claudio Bieler y 11-Franco Faría. Suplentes: 12-Agustín Grinovero, 13-Jonatan Fleita y 15-Facundo Soloa. DT: Rubén Darío Forestello.

Villa Dálmine: 1-Germán Montoya; 4-Agustín Alberione, 2-Facundo Gómez, 6-Fernando Moreyra, 3-Lucas Amud; 7-Nicolás González, 8-Laureano Tello, 5-Emiliano Agüero, 10-Ezequiel D'Angelo y 11-Francisco Nouet; 9-Juan Pablo Zárate. Suplentes: 12-Alan Sosa y 17- Franco Constantino. DT: Marcelo Franchini.

Gol en el primer tiempo: 42m Francisco Nouet (VD).

Gol en el segundo tiempo: 30m Gonzalo Lencina (AR).

Incidencia: expulsado con roja directa 43m ST Facundo Gómez (VD)

Cambios: ST 16-Facundo Castillón x Cardozo (AR), 14m 17-Marco Borgnino y 18-Gonzalo Lencina x Portillo y Bellocq (AR), 26m 15-Valentin Albano x D’Angelo (VD) 33m 18-Federico Haberkon y Lautaro Díaz x Zárate y Nouet (VD), 37m 14-Facundo Nadalin x Galetto (AR), 40m 13-Rafael Sangiovani y 14-Braian Camissasa x N. González y Amud (VD).

Amarillas: Milán, Aguirre, Romero (AR); Alberione, N. Gonzalez (VD)

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Martín Grasso y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

Fuente: diariolaopinion.com.ar