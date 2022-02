El dólar frente a la suba de tasas: ¿seguirá el "veranito cambiario" para el MEP y CCL?

El ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que el acuerdo con el FMI no incluye un salto discreto del dólar oficial y el organismo internacional no lo desmintió con lo cual las expectativas de devaluación que existían en el mercado se fueron diluyendo, lo que se reflejó en una baja en los últimos días de los dólares paralelos financieros y el blue.

El dólar MEP, por ejemplo, terminó apenas por encima de los $200, mientras que el dólar contado con liqui se movió por debajo de los $207.

Además, los analistas prevén que con la nueva suba en la tasa de política monetaria de Leliq a 28 días de 40% a 42,5% anual que implementó el Banco Central (BCRA) el jueves 17 de febrero, la entidad monetaria acelerará un poco más el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial (crawling peg) que en febrero viene a una velocidad de 2,7%-2,8% mensual, frente al 2,2% de enero.

"En los últimos días el mercado terminó de tirar la toalla con la posibilidad de una devaluación abrupta y se alineó con nuestra visión de que cueste lo que cueste el BCRA buscará evitar un salto brusco", destacó un análisis de la Consultora 1816.

Un informe de Consultatio Plus planteó que "el escenario de salto cambiario que vinimos sosteniendo para el primer trimestre del año perdió fuerza, gracias a la suba extraordinaria que tuvieron los precios de las materias primas".

"Con precios de materias primas muy próximos al máximo de los últimos 20 años el tipo de cambio real de equilibrio gana holgura y descomprime la necesidad de un ajuste que lucía casi inevitable hace solo unas pocas semanas atrás", alegó.

¿Cuales son las razones de la calma del dólar?

Según los analistas consultados por iProfesional, los dólares MEP, CCL y hasta el blue se desinflaron desde los valores pico que habían alcanzado en enero por una serie de factores: la expectativa positiva de que el acuerdo con el FMI sea aprobado antes del 22 de marzo, cuando cae un vencimiento de u$s2.800 millones con el organismo; precios altos de los commodities agrícolas (soja y maíz) que le dan un poco de oxígeno al BCRA, sumado a la suba de tasas y la aceleración del crawling peg colaboraron a la calma cambiaria.

Alejandro Giacoia, economista de EconViews señaló que "luego de la escalada que tuvieron a fines de enero, las cotizaciones libres del tipo de cambio muestran una baja en los últimos días" y "esto se debe a que el gobierno empezó a moverse más enérgicamente en la dirección del acuerdo y despejó dudas sobre un escenario de default".

Además, un informe de esa consultora aseguró que "los precios de los commodities agrícolas son un salvavidas importante para un gobierno que está haciendo lo imposible por no devaluar" en un escenario crítico de reservas.

De igual mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que lo que "está habiendo con los dólares financieros es una descompresión del ruido que había generado la posibilidad de un no acuerdo con el FMI".

"Ahora ya sabes que el acuerdo lo vas a tener justito con los tiempos y eso es lo que está ayudando a reducir la presión financiera", enfatizó.

Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, concordó que "el mercado está a la expectativa del avance de las negociaciones con el FMI que, a pesar de las rispideces políticas, parecerían estar en buen camino"

El analista desacó ademas el "aporte del agro" dado que "el fuerte repunte en el precio de los commodities compensa las menores proyecciones de tonelaje por cultivo que se esperan".

"En los últimos 20 días el agro liquidó aproximadamente u$s 2,6 billones, muy superior a los u$s 1,8 billones de febrero del 2021, y esto le está permitiendo al BCRA no perder divisas en un mes que suele ser complicado".

El analista Gustavo Ber coincidió que "la positiva expectativa sobre la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI contribuye a que los dólares financieros se hayan venido desinflando".

"También está colaborando con la mayor calma financiera la aceleración del crawling-peg y las subas recientes en las tasas, lo cual está despertando arbitrajes a favor de los títulos CER y dollar-linked, éstos últimos apostando a una contracción de.la brecha", agregó.

En consonancia, Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust, dijo que "la calma financiera obedece al progreso en las negociaciones con el FMI y la probabilidad de que sea ratificado por el Congreso".

A su vez, el analista mencionó que el otro factor es "el contexto externo favorable por la suba de precios de commodities, en particular los agrícolas, y la apreciación de las monedas latinoamericanas, con el Brasil a la cabeza".

¿Cúanto subirá el dólar tras la nueva suba de tasas?

Menescaldi estimó con la nueva suba de tasas el crawling peg que en lo que va de febrero muestra unas velocidad de 2,7%-2,8% mensual "se acelere a un ritmo de entre 3% y 3,2%", lo que ayudará a "seguir consiguiendo dólares de exportación, que se acelere un poco la liquidación que mejoró en los últimos días pero todavía es insuficiente".

"Esta suba de la tasa de política monetaria la están instrumentando porque saben que la inflación vino más alta, para no atrasar el tipo de cambio tienen que correr el crawling peg a un ritmo más alto", sostuvo.

Según su visión, "el ritmo al cual tiene que correr el crawling peg debe ser inferior a lo que pagan a la tasa Badlar, eso es importante porque contribuye a la sustentabilidad y a que los exportadores les convenga liquidar hoy".

Viñas coincidió que "la suba de tasas le da margen al BCRA para acelerar el crawling-peg levemente por encima del 3%, pero todavía tanto la tasa como el ritmo de depreciación van a seguir por debajo de la inflación, lo que puede llevar a nuevas presiones más adelante en el año, una vez que se agote el impacto de la cosecha".

Marcelo Romano, economista jefe de PPI también proyectó "con esta suba de tasas, el BCRA va a llevar el crawling peg al rango de 3% mensual en marzo, no va a ser un salto, lo va ir llevando de a poco".

"Tenes que tener mayor ritmo cambiario para que los exportadores vendan y haya más dólares en el MULC, y también más divisas para los importadores, donde hoy la demanda está muy contenida".

Para Giacoia, "con el mayor ritmo de devaluación y la ayuda de la inflación de los socios comerciales, el tipo de cambio real dejó de apreciarse, pero todavía tiene que seguir subiendo para recomponer la apreciación del año pasado".

"Por lo menos hasta que empiecen a entrar los dólares de la cosecha gruesa, el BCRA debería devaluar a un ritmo mayor. Además, es algo necesario para poder sacar alguna mínima traba sobre el mercado cambiario, porque últimamente está siendo comprador, pero a costa de frenar importaciones. Esto no es algo que pueda mantenerse por mucho tiempo", razonó.

El analista remarcó que "la reciente suba de tasas, más allá de tratarse principalmente de una cuestión necesaria para cumplir lo acordado con el FMI, genera más incentivos a que los exportadores liquiden los dólares dado que pueden encontrar alguna ganancia con las tasas en pesos, y esto ayudaría a darle aire al mercado".

Albornoz también aseveró que la suba de tasas "le da margen al BCRA para acelerar el ritmo de depreciación".

"No solo es anti inflacionario el objetivo de la medida, sino también cambiario: busca no desincentivar las liquidaciones del agro (intentar que la tasa siga corriendo por encima del dólar oficial para que los liquidadores no tengan incentivos de financiarse en pesos y postergar las liquidaciones esperando un mayor rendimiento en dólares)", explicó.

Por su parte, Fernando Baer, de Quantum Finanzas, opinó que "las monedas de la región se están apreciando, en marco de suba de tasas también, eso le da algo de margen al BCRA para no apurarse con el crawling peg, aunque es marginal".

A su vez, Ber estimó que "las mayores tasas otorgan más espacio a una aceleración del deslizamiento cambiario, en busca de mitigar el atraso acumulado y achicar la brecha", aunque especuló que "el proceso de reacomodamiento del dólar podría continuar corriendo por debajo de la inflación a fin de evitar los efectos negativos sobre la dinámica de los precios".

¿Continuará el "veranito" del dólar?

Pese a la temida "trampa de febrero (cae la demanda estacional de dinero lo que sumado al exceso de pesos por la alta emisión de diciembre presiona sobre el tipo cambio) el BCRA en lo que va del mes logra mostrar un saldo comprador.

No obstante, Menescaldi precisó que es un nivel muy inferior comparado con "los u$s632,7 millones" que compró en igual mes de 2021, al tiempo que enfatizó que "los valores (de las divisas financieras) están sostenidas con cierta represión en la compra de dólares por parte de los importadores".

A su criterio, "la suba de tasas está buscando estabilizar la demanda de pesos en el corto plazo con lo cual debería contribuir a tranquilizar un poco lo financiero" pero la presión cambiaria " igual sigue latente" porque "cuando le preguntas a los importadores, el BCRA no te vende un dólar, porque no tiene"

"Entonces esa presión va a quedar latente hacia adelante", auguró.

Según Romano, con las medidas adoptadas "el puente" hasta el ingreso de la cosecha gruesa "lo están construyendo bien", pero aclaró que continuidad de "la calma cambiaria va a depender de dos factores: que no haya ruidos políticos, y que Guzmán siga siendo prolijo en la parte fiscal, tenga poco déficit, que el mercado se lo financie y no tenga que salir el BCRA a asistirlo monetariamente".

En cambio Baer opinó que si bien "la suba de tasas va en el sentido esperado, no termina de despejar la incertidumbre".

"La idea que habrá acuerdo con el FMI puede haber contribuido a que se limiten las presiones en el mercado de cambios, pero con brecha en estos niveles, el equilibrio que estamos viendo ahora es de muy corto plazo, sin perspectivas de que continúe".

Para Albornoz, "mañana sale otra noticia y el mercado se puede dar vuelta" por lo que juzgó que "va a ser muy frágil la situación hasta incluso post primeras semanas de acuerdo con FMI porque el mercado no solo va a querer ver el programa cerrado sino también el cumplimiento de las metas acordadas al menos inicialmente".

Para Ber, "en caso de lograrse avanzar en la implementación de la convergencia fiscal y monetaria, así como el objetivo de acumulación de reservas, se puede extender no sólo la mayor calma cambiaria sino también la recuperación de los activos financieros a partir de apuestas tácticas por sus castigadas valuaciones, aún en un contexto externo más desafiante"

* Para www.iprofesional.com