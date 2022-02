Perotti dio a luz

El Directorio de la eléctrica estatal, donde talla el mandatario, reincorporó al gerente general de la era socialista para encaminar la operatividad del ente.

El directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en el cual tiene injerencia el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a través de la designación del presidente de la compañía, recurrió a quien fuera gerente general durante los años de gobierno del Frente Progresista para encauzar algunos puntos claves de la gestión. La movida generó ciertas suspicacias hacia adentro de la firma estatal y, sobre todo, en la política santafesina. Se trata de Marcelo Cassin, encumbrado en su momento por el exgobernador Miguel Lifschitz, quien volvió a la empresa para comandar las mismas funciones, pero ahora bajo la administración peronista.

Si bien ingresó a la EPE hace casi 25 años, Cassin se convirtió en referente de la empresa en los años en que el socialismo gobernó Santa Fe. Asumió como jefe de operaciones meses antes que Hermes Binner iniciara su gobernación en 2007, pero el salto lo dio el día uno de Lifschitz en la Casa Gris. El entonces mandatario apostó por él y lo designó gerente general. Por eso generó ruido que vuelva el ingeniero eléctrico referenciado en las gestiones del Frente Progresista para solucionar la marcha de la firma, con una marcada antelación a un verano 2022/23 en el que, para el gobierno y la empresa, no hay margen para repetir las fallas de esta temporada.

Hay una vuelta de tuerca en la designación: una modificación en la Estructura Orgánica de la EPE, a partir de la reconversión de la gerencia general. En la resolución N°40 del pasado 3 de febrero, se estableció que la gerencia general pase a llamarse de Desarrollo Organizacional. Manejará las cuestiones administrativas, recursos humanos y la comercialización en cabeza del actual gerente general Jorge Tarchini.

Por otro lado, la gerencia de Infraestructura pasará a ser una gerencia ejecutiva de Gestión Técnica, en la que queda sintetizado el core de la empresa: explotación, inversión, obras, infraestructura y desarrollo tecnológico, todo con implicancias directas o indirectas en usuarios y usuarias. A cargo quedará Cassin, según la resolución N° 41 que llevó la firma del presidente Mauricio Caussi, y los directores Hugo Zin y Gisela Wild.

La modificación parece ser más nominal que funcional, quizás para no que no se lea como el retorno de un hombre del Frente Progresista al poder de la gerencia general, y también para no exponer a la actual conducción de Tarchini. "Volvieron a Cassin a la gerencia general”, fue el comentario de un jerárquico tras la designación, según se supo. Una muestra de cómo se interpretó su reincorporación hacia adentro de la firma.

Los fundamentos de la resolución dejan en claro que el ingeniero eléctrico vuelve a enderezar una gestión que no fue la esperada. “Resulta oportuno lograr una planificación de la gestión técnica, administrativa y comercialización más eficiente, con el fin de afrontar el nuevo nivel de exigencias, dadas las condiciones extremas que vienen ocurriendo desde el mes de diciembre pasado, que implicaron un crecimiento exponencial de la demanda”, argumenta el texto.

Luego agrega que, por las razones expuestas, "este Directorio considera conveniente introducir modificaciones en el primer nivel de la estructura empresarial, a efectos de alcanzar una gestión más acorde, que logre integrar agilidad de respuesta ante situaciones de alta exigencia en la prestación del servicio, con los requerimientos de los procesos administrativos de la gestión pública”.

Fuentes de la firma explicaron que no hay ninguna lectura partidaria en la designación y que se basa en la profesionalidad “excelente y de muchos años de Cassin en la empresa”. Es decir, conoce el paño como nadie y confían en su expertise. Al margen de si le hizo o no gracia al perottismo tener que recurrir a esa figura, lo cierto es que fue una decisión pragmática. El Ejecutivo provincial designa al presidente del Directorio, que actualmente es Caussi, licenciado en Economía. Su profesión, probablemente, lo haga dependiente de jerárquicos técnicos a la hora de tomar decisiones.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo BORREGO